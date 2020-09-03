В бундестаге оценили реакцию Меркель на ситуацию с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель не проявляет поспешного осуждения России в ситуации с Алексеем Навальным, призывает провести расследование. Об этом в интервью RT заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

«Со стороны канцлера Германии я не вижу никакого поспешного осуждения российского правительства. В конце концов, она тоже призвала к проведению расследования. Этого можно требовать только в том случае, если у этого ужасного покушения более одного потенциального заказчика», — сказал он.

По его словам, правительство Германии реагирует правильно.

«Во-первых, необходимо дать возможность российскому правительству раскрыть это преступление. Но я также ожидаю, что фракциям германского бундестага будет в кратчайшие сроки предоставлена информация, имеющаяся в распоряжении правительства Германии», — добавил он.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В ходе пресс-конференции Меркель назвала Навального жертвой отравления. Она сказала, что Россия должна дать ответы.

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.