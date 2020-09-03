В бундестаге оценили реакцию Меркель на ситуацию с Навальным

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель не проявляет поспешного осуждения России в ситуации с Алексеем Навальным, призывает провести расследование. Об этом в интервью RT заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.
В бундестаге оценили реакцию Меркель на ситуацию с Навальным
  • Reuters

«Со стороны канцлера Германии я не вижу никакого поспешного осуждения российского правительства. В конце концов, она тоже призвала к проведению расследования. Этого можно требовать только в том случае, если у этого ужасного покушения более одного потенциального заказчика», — сказал он.

По его словам, правительство Германии реагирует правильно.

«Во-первых, необходимо дать возможность российскому правительству раскрыть это преступление. Но я также ожидаю, что фракциям германского бундестага будет в кратчайшие сроки предоставлена информация, имеющаяся в распоряжении правительства Германии», — добавил он.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В ходе пресс-конференции Меркель назвала Навального жертвой отравления. Она сказала, что Россия должна дать ответы.

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить