«Противоречит разумным отношениям»: в бундестаге ответили на угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Попытки США вмешиваться в вопросы собственного энергообеспечения Германии противоречат нормам международного права. Об этом в интервью RT Deutsch заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он также отметил, что Евросоюз должен прибегнуть к жёстким санкциям, чтобы дать ответ на политику США. Он также указал на необходимость защитить от нападок американской стороны компании, задействованные в строительстве «Северного потока — 2».

— Господин Эрнст, вы с самого начала высказывались против резких угроз введения санкций США в связи с проектом «Северный поток — 2». Почему? И каковы ваши основные аргументы?

— С моей точки зрения, недопустимо, чтобы другая страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране, Федеративной Республике Германии, или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения.

Это противоречит любым разумным отношениям в эпоху глобализации. Этого нельзя добиваться шантажом. Я скажу так: это примерно то же самое, что вымогательство денег за покровительство. Американцы говорят: «Если вы не сделаете, как мы хотим... Мы хотим защищать вас. А если вы не даёте себя защищать, то платите за это (а мы должны расплачиваться импортом сжиженного газа), если вы этого не сделаете, то мы вас всех тут перебьём». Вот это в настоящее время представляет из себя американская политика. Но это недопустимо, и с этим нужно бороться. Существует два аспекта: один профессиональный, а второй — в настоящее время более важный, наиболее обсуждаемый сейчас — аспект суверенитета Германии.

— Тед Круз, сенатор от штата Техас, и два других американских сенатора недавно пригрозили паромному порту Мукран недалеко от Засница полным «финансовым уничтожением» в случае дальнейшего участия в строительстве трубопровода. Какую позицию должно занять правительство ФРГ?

— Ситуация с Засницем предстаёт в ином качестве, потому что речь идёт не просто о том, что под угрозой оказались «лишь» компании, которые, кстати говоря, действуют в полном соответствии с европейским и германским правом, занимаясь строительством этого трубопровода, это было официально разрешено, но сейчас угрозы адресованы тем, кто давал разрешение на строительство, то есть государственным структурам, государственным учреждениям, конституционным органам. Это я бы уже назвал по меньшей мере явно недружественным актом, и поэтому я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно ясно и чётко отреагировать. Если американская политика не поменяется, если переговоры не помогут — я тоже готов вести переговоры со своими парламентскими коллегами — но если всё это не поможет, то придётся прибегнуть к жёстким, чётким ответным санкциям со стороны Европейского союза, чтобы, как говорится, не быть вечным мальчиком для битья, фактически отказывающимся от своего суверенитета.

— Если бы правительство ФРГ сейчас сдалось и американский протекционизм победил, то какие последствия это имело бы для мировой торговли?

— Если американские политики добьются своего и в этом вопросе не будет оказано сопротивления, то из-за конфликта с китайцами американцы, например, могут сказать: «Если вы и дальше будете вести торговлю с китайцами так, как это делаете сейчас, то это повлияет на торговлю с США, тогда будет запрещён въезд в страну, будет заморожено имущество — вся программа, которая стоит на повестке дня». А это было бы уже очень проблематично, потому что, например, мы, немецкая автомобильная промышленность, большей частью своего оборота обязаны Китаю. Мы теснейшим образом связаны с этим экономическим пространством, и до сих пор все оставались в выигрыше от этой торговли. И это означало бы, что, конечно, экономика ФРГ оказалась бы под угрозой, если бы американцы приняли такие меры. Поэтому в настоящий момент нам нужно защищаться, пока это возможно, и я думаю, что мы слишком поздно начали, нужно было приступать намного раньше.

— Если правительство ФРГ ответит столь же жёсткими мерами на угрозы санкций, то насколько вы можете допустить, что эти меры приведут к торговой войне с США?

— Нужно дать американцам понять, что если они будут реагировать, как реагируют сейчас, то это нанесёт экономический ущерб.

Поэтому я предлагаю ввести штрафные пошлины на американский сжиженный газ и при определённых условиях — эмбарго на ввоз американского газа, чтобы ударить по американцам так же, как это хотят сделать они.

А потом, если они заметят: «О, там не тот, кто быстро идёт на уступки, там противник, который тоже способен реагировать» — тогда нужно будет договориться, как обе стороны смогут наиболее быстро отменить все санкции. Потому что именно это и является целью. Мы не хотим увеличивать санкции, мы хотим при помощи санкций предотвратить американские санкции. И я думаю, что для этого нужно, чтобы мы, так сказать, наконец показали американцам чёткие экономические реакции, которые возможны с нашей стороны.

Reuters

© Stefanie Loos

— Европейская комиссия говорит о нарушении международного права в случае действительного осуществления угроз санкций со стороны США. Какие именно нарушения имеет в виду Еврокомиссия?

— Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза. А такое оказание влияния Европейский союз считает противоречащим международному праву.

И это мнение я разделяю. Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат. Допустим, они примут точку зрения Евросоюза, и это было бы ещё одним аргументом и пунктом в международном обсуждении в пользу того, чтобы в будущем такое не происходило.

— Строительные работы в порту приостановлены уже более семи месяцев назад. Немецкая компания Uniper, энергопоставщик, участвующий в проекте, предупреждает, что газопровод, может быть, не сможет быть достроен. Считаете ли вы это возможным, несмотря на то что осталось проложить лишь пару километров из трубопровода длиной 1200 километров?

— Ну, если они так говорят, то это свидетельствует ещё раз о том, как действуют угрозы американцев.

Вы должны понять, у компаний, работающих в области энергетики, как правило, тесные контакты и деловые интересы в США. Если им угрожают: «больше этим бизнесом с нами вы не можете заниматься». И это значит, что угрожают вам лично, угрожают вам лично запретом на въезд, угрожают вам лично отдельными распоряжениями и так далее.

Тогда, конечно, это серьёзная угроза. Но я надеюсь, что этого не случится и что компании, участвующие в этом, учитывая, что их деятельность связана с высокими инвестиционными рисками, будут держаться за этот проект. Я хотел бы, чтобы трубопровод был построен. Но, во всяком случае, это логично, что компании реагируют на такие угрозы, даже если они просто скажут: «Друзья, так дальше нельзя». Это тоже абсолютно понятно. Но я надеюсь, что до остановки строительства дело не дойдёт. Задержка связана ещё с конфликтом с датчанами из-за того, как прокладывается трубопровод, и так далее. То есть были задержки, не связанные с санкциями, которыми сейчас угрожают США. Но я думаю, что компании должны серьёзно относиться к таким оценкам. И мы, как представители государства, должны следить за тем, чтобы наши компании были защищены от таких нападок США, противоречащих международному праву.

— До Трампа германо-российская торговля газом с 1970 года проходила по большей части без помех. Учитывая то, что в ноябре в США пройдут выборы, как вы оцениваете шансы, что с новым президентом США спор вокруг «Северного потока — 2» уляжется?

— Нет, в это я пока не верю. Если я правильно понимаю, то экономические интересы в США, связанные с этим трубопроводом, слишком сильны независимо от партии.

Им нужно продавать свой, американский, газ, и без какого-либо сопротивления. Дело не только в Трампе.

В этом участвовали и демократы. Поэтому вопрос не в том, кто правит в Америке, а в том, как мы отреагируем на подобные угрозы.