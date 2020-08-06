Финансовые угрозы: сенаторы США пообещали «серьёзные последствия» для немецкого порта из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов направили письмо оператору немецкого порта Мукран с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Порт снабжает российские судна «Фортуна» и «Академик Черский», которые принимают участие в завершении строительства газопровода. В партии «Альтернатива для Германии» действия США назвали «экономической войной против суверенной энергетической политики».

Трое американских сенаторов направили письмо оператору немецкого порта Мукран в городе Засниц с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Авторами письма стали сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон. Как уточняет газета, в трёхстраничном письме от 5 августа сенаторы угрожают оператору «серьёзными последствиями», если компания «немедленно не прекратит материально-техническую поддержку» газопровода.

«Если Вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту «Северный поток — 2», Вы разрушите будущее финансовое выживание Вашей компании», — говорится в письме, имеющемся в распоряжении Handelsblatt.

Порт снабжает трубами два российских судна, «Фортуна» и «Академик Черский», которые принимают участие в завершении строительства газопровода.

«Ваше снабжение «Фортуны» или «Академика Черского» однозначно может быть подвергнуто санкциям в тот момент, когда одно из этих судов погрузит в воду трубу для строительства «Северного потока — 2», — говорится в письме американских сенаторов.

В свою очередь, официальный представитель по энергетике фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал действия США «экономической войной против суверенной энергетической политики, в частности газовой политики Германии и Европы».

Он заявил о необходимости дать незамедлительный и прямой ответ на угрозы сенаторов, а также призвал обложить авторов письма санкциями и запретить въезд в Германию.

«Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособно ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать», — приводит слова Котре РИА Новости.

В конце июля бургомистр Засница Франк Крахт в интервью RT Deutsch прокомментировал возможность введения Вашингтоном новых санкций против «Северного потока — 2», под которые может попасть город, и назвал подобные действия американской стороны нарушением международного права.

«Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — пояснил Крахт.

Помимо этого, он отметил, что проекты, подобные «Северному потоку — 2», важны для развития маленького портового города.

«Я бы хотел, чтобы у нас были рабочие места, не зависящие от сезона. Мы сможем достичь этого благодаря созданию рабочих мест в таких проектах, а также благодаря долгосрочному заселению, заселению для промышленной работы. Благодаря таким проектам мы на международном уровне сможем рекламировать свой диапазон производительности, чтобы экономические отрасли, работающие на международном уровне, обратили внимание на Засниц-Мукран и обосновались здесь», — отметил политик.

Напомним, ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении санкций против «Северного потока — 2». Если новый закон вступит в силу, то под него будут подпадать все лица, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода.

Американские сенаторы значительно превышают свои обязанности, считая себя вправе составлять подобные письма, содержащие «грубые и беспардонные угрозы». Такое мнение в беседе с RT высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Я считаю, что таким системным напором США не добьются поставленной цели. «Северный поток — 2» будет достроен, будет введён в эксплуатацию, и Германия и другие страны Евросоюза получат от этого серьёзную выгоду», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указал, что письмо американских политиков не имеет под собой никакой правовой базы, а деятельность порта отвечает всем законам.

«На предоставление услуг для судов, которые строили или будут строить «Северный поток — 2», никаких ограничений нет. Там стоят суда, у них есть все необходимые документы, и немецкий порт просто обязан их принять. Непонятно, на каких основаниях они должны прогнать, например, «Академика Черского». Я думаю, что это просто попытка напугать европейский бизнес, чтобы он сам отказался от сотрудничества», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в июле госсекретарь Майк Помпео также заявил, что ведомство может распространить действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) на российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» (его вторую нитку).

Он добавил, что это является «недвусмысленным предупреждением» тем компаниям, которые оказывают помощь российским проектам, и призвал их немедленно прекратить участие в них либо готовиться к последствиям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобное заявление использованием политического давления для нечистоплотной конкуренции и подчеркнула, что это «показатель слабости американской системы».