«Не получали апелляций»: Дания разрешила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Апелляционный совет Дании сообщил об отсутствии жалоб на разрешение со стороны Датского энергетического агентства (DEA) применять суда с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2». Ранее Дания ввела запрет на использование таких судов из-за риска задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря, однако позднее в агентстве заявили, что работы по «Северному потоку — 2» в Дании пройдут вне зон, где существует такая опасность.

В апелляционный совет Дании по энергетике не поступило жалоб на решение Датского энергетического агентства (DEA), которое ранее разрешило Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2».

«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», — указывается в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Напомним, что 6 июля Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

Согласно этому решению, Nord Stream 2 AG может использовать якорные трубоукладчики либо самостоятельно, либо вместе с трубоукладочными судами, оснащёнными системами динамического позиционирования.

Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

Позднее стало известно, что оставшаяся часть трубопровода, которую предстоит построить на территории Дании, пройдёт вне зоны, где ряд работ не рекомендуется из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ.

Напомним, что «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и протяжённостью более 1200 км. Магистраль проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Комментируя новые решения европейских надзорных органов, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил уверенность, что газопровод будет достроен.

«То, что проект будет завершён, действительно нет никаких сомнений. Потому что проект законен, он необходим Европе, так как именно участники этого проекта, в том числе и европейские энергетические крупные компании, они тоже заинтересованы в том, чтобы дешёвый газ дошёл до европейских потребителей. Что касается (данного заявления. — RT), процесс двигается быстрее, этому только можно порадоваться», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также положительно отозвался о новом заявлении датской стороны. По словам Юшкова, это событие является важным этапом в реализации «Северного потока — 2».

«Никто никакие заявления не подавал с протестами. Хотя Польша могла попытаться вставлять палки в колёса, тем не менее мы этого не видим. Всё завершилось хорошо», — пояснил Юшков.

Он отметил, что никаких ограничений теперь не осталось и можно начинать достройку «Северного потока — 2».

Высказывания премьера Польши

Незадолго до публикации апелляционного совета Дании польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока — 2».

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жёсткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например «Северный поток — 2», — заявил Моравецкий. Его слова приводит портал Biznes Alert.

Как отметил политик, в Польше полагают, что европейские деньги для этого проекта будут спонсировать российское оружие.

© Nord Stream 2 / Paul Langrock

Также, по мнению Моравецкого, этот газопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу.

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — добавил польский премьер.

Отметим, что днём ранее польское антимонопольное ведомство присудило «Газпрому» штраф в 213 млн злотых (около $57 млн) за «нежелание сотрудничать» в расследовании, касающемся проекта «Северный поток — 2».

Позднее в «Газпроме» сообщили, что могут обжаловать это решение, поскольку запрашиваемая польской стороной информация, по словам представителей российской компании, не имела отношения к расследованию.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал позицию Моравецкого, отметив, что польский премьер, вероятно, делает это заявление «от досады». По словам депутата, под давлением США польские власти не захотели заключать с Россией взаимовыгодные газовые соглашения, а теперь, как пояснил парламентарий, Варшава жалеет о таком решении.

«Приходится (Моравецкому. — RT) делать заявления, в объективность которых он наверняка и сам не верит», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что уже поздно на что-либо влиять, поскольку Германия выбрала «наилучший вариант своей энергобезопасности».