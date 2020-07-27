В Дании оценили сообщения о помехах строительства СП-2 из-за нереста

Короткая ссылка
Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фальбе-Хансен заявил, что регулятор не подтверждает, что «строительные работы на «Северном потоке — 2» запрещены до конца сентября из-за периода нереста трески».
В Дании оценили сообщения о помехах строительства СП-2 из-за нереста
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Мы не подтверждаем, что строительные работы на «Северном потоке — 2» запрещены до конца сентября из-за периода нереста трески», — цитирует РИА Новости Фальбе-Хансена.

Он сообщил, что Nord Stream 2 AG «должен избегать прокладки труб в зоне ограничения рыболовства, которая известна как Борнхольмский бассейн, в период с июля по август, когда нерестится треска».

По его словам, Nord Stream 2 AG «завершил прокладку труб в этой зоне в декабре 2019 года, и данное условие не относится к остальной части маршрута».

Ранее СМИ сообщали, что трубоукладчики временно не могут приступить к работам по строительству «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании из-за нереста трески.

В Nord Stream 2 AG, комментируя это сообщение, отметили «через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены».

6 июля стало известно, что Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить