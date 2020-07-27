В Дании оценили сообщения о помехах строительства СП-2 из-за нереста
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- AFP
«Мы не подтверждаем, что строительные работы на «Северном потоке — 2» запрещены до конца сентября из-за периода нереста трески», — цитирует РИА Новости Фальбе-Хансена.
Он сообщил, что Nord Stream 2 AG «должен избегать прокладки труб в зоне ограничения рыболовства, которая известна как Борнхольмский бассейн, в период с июля по август, когда нерестится треска».
По его словам, Nord Stream 2 AG «завершил прокладку труб в этой зоне в декабре 2019 года, и данное условие не относится к остальной части маршрута».
Ранее СМИ сообщали, что трубоукладчики временно не могут приступить к работам по строительству «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании из-за нереста трески.
В Nord Stream 2 AG, комментируя это сообщение, отметили «через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены».
6 июля стало известно, что Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.