В Дании оценили сообщения о помехах строительства СП-2 из-за нереста

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фальбе-Хансен заявил, что регулятор не подтверждает, что «строительные работы на «Северном потоке — 2» запрещены до конца сентября из-за периода нереста трески».

«Мы не подтверждаем, что строительные работы на «Северном потоке — 2» запрещены до конца сентября из-за периода нереста трески», — цитирует РИА Новости Фальбе-Хансена.

Он сообщил, что Nord Stream 2 AG «должен избегать прокладки труб в зоне ограничения рыболовства, которая известна как Борнхольмский бассейн, в период с июля по август, когда нерестится треска».

По его словам, Nord Stream 2 AG «завершил прокладку труб в этой зоне в декабре 2019 года, и данное условие не относится к остальной части маршрута».

Ранее СМИ сообщали, что трубоукладчики временно не могут приступить к работам по строительству «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании из-за нереста трески.

В Nord Stream 2 AG, комментируя это сообщение, отметили «через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены».

6 июля стало известно, что Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.