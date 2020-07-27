Оператор «Северного потока — 2» оценил данные о помехах из-за нереста

В пресс-службе оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG прокомментировали сообщения о том, что трубоукладчик временно не может приступить к работе в связи с сезонными ограничениями в период нереста трески.

В компании пояснили, что «положение о разрешениях в связи с сезонными ограничениями из-за нереста трески (с июля по август) распространяется на строительные работы в зоне ограничения рыболовства, известной как Борнхольмский бассейн», и, как сообщили в Nord Stream 2 AG, «через данную зону ограничения рыболовства трубы уже проложены».

«В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее СМИ сообщали, что трубоукладчики временно не могут приступить к работам по строительству «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании из-за нереста трески.

6 июля стало известно, что Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.