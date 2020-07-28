Дефицит ресурсов: смогут ли Польша и Украина помешать запуску газопровода «Северный поток — 2»

Министры иностранных дел Польши и Украины, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба, договорились предпринять шаги против проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила по итогам переговоров глав МИД украинская сторона. Киев и Варшава планируют действовать в рамках подписанного в прошлом году совместно с Вашингтоном меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере. Эксперты сомневаются, что польские и украинские власти смогут ощутимо затормозить реализацию российско-германского газового проекта. Строительство газопровода может завершиться уже в этом году, хотя ранее против него были задействованы санкции США.

Киев и Варшава намерены предпринимать совместные меры, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом договорились во время состоявшихся накануне переговоров главы МИД Польши и Украины Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба.

Как отмечается в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере и роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Министры отметили необходимость развивать партнёрство в рамках трёхстороннего меморандума о сотрудничестве в энергетической отрасли, подписанного в 2019 году представителями США, Украины и Польши.

«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию», — говорится в сообщении украинского МИД.

Главы МИД Польши и Украины Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба

Twitter

© DmytroKuleba

Напомним, трёхстороннее соглашение по укреплению энергетической безопасности в регионе было подписано 31 августа 2019 году министром энергетики США Риком Перри, секретарём СНБО Украины Александром Данилюком и полпредом правительства Польши по стратегической инфраструктуре Петром Наимским.

Авторы документа ссылаются на поддержку принципов евроатлантической и европейской солидарности, а также на «практики злонамеренных акторов», включая Россию. Последние якобы используют энергоресурсы как «средство политического и экономического принуждения», говорится в меморандуме.

Выступая на пресс-конференции по случаю подписания меморандума, Пётр Наимский анонсировал наращивание поставок американского газа через польскую территорию Украине с 1,5 млрд до 6 млрд куб. м в год.

Газовый поток

Одновременно с увеличением поставок американского СПГ на украинский и польский рынки, Киев, Варшава и Вашингтон ведут борьбу против российско-германского проекта «Северный поток — 2».

На протяжении последних лет Вашингтон призывает европейских участников проекта отказаться от сотрудничества с Москвой. Как заявляют американские официальные лица, запуск «Северного потока — 2» якобы подорвёт энергетическую безопасность Европы.

В 2019 году США ввели санкции против компаний, участвующих в прокладке российско-германского газопровода. Соответствующие меры были включены в подписанный Дональдом Трампом оборонный бюджет США.

Под давлением со стороны американских властей швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой подводных элементов «Северного потока — 2», вышла из проекта. На момент введения санкций было уложено уже около 2300 км трубопровода из приблизительно 2460 км. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Как сообщил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин, оставшиеся 160 км трубопровода Россия сможет проложить самостоятельно.

© nord-stream2.com

В мае в логистический терминал проекта прокладки «Северного потока — 2» в германском порту Мукран прибыл российский трубоукладчик «Академик Черский», судно вышло из порта Находки в феврале.

Трубоукладочные работы смогут возобновиться 3 августа. В этот день истечёт четырёхнедельный срок на подачу апелляции на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего российским судам работу в датской акватории.

По оценкам отраслевого агентства ICIS, если работы начнутся в указанный срок, проект может быть завершён уже в сентябре текущего года.

Также по теме «Проводит согласованные исследования»: шведское судно-инспектор осматривает газопровод «Северный поток — 2» Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит исследования морского дна по маршруту газопровода «Северный поток — 2». Это же...

При этом Вашингтон готовит новые санкции против «Северного потока — 2». Очередные рестрикции заложены в одобренном палатой представителей конгресса проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Как пояснил в беседе с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, после 3 августа трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» будут работать в паре.

«Баржа «Фортуна» уже работала ранее с «Северным потоком — 2». «Фортуна» будет варить трубы, а «Черский» будет их укладывать», — отметил эксперт.

Схожую оценку высказал в комментарии RT и директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

«В соответствии с планом, работы должны быть завершены уже в этом году», — пояснил он.

Запоздалые претензии

Польша и Украина активно поддерживают усилия США, направленные против «Северного потока — 2». В Киеве считают, что запуск нового газопровода в обход украинской территории лишит Украину доходов от транзита российского топлива в Европу.

Кроме того, украинская сторона убеждена, что Россия должна компенсировать Украине убытки, которые понесёт последняя из-за запуска альтернативных газотранспортных маршрутов — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Свой ущерб Киев определил в размере $12 млрд, соответствующий иск был подан в Стокгольмский арбитражный суд украинской стороной в начале 2019 года.

При этом Киеву и Москве всё же удалось договориться об условиях нового контракта на транзит газа в Европу, который заменил истёкший в конце 2019 года транзитный договор. Новое соглашение было подписано в декабре, договор рассчитан на пять лет. Одним из условий контракта стал отказ Киева от исковых требований к «Газпрому».

Как заявил в апреле 2020 года в интервью украинскому изданию Liga.net глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, Украина готова к полной остановке транзита, но при этом не намерена прекращать свою борьбу против «Северного потока — 2».

«Проводники американских интересов»

Польша прикладывает не меньшие усилия по противодействию «Северному потоку — 2». В прошлом году Варшава и Киев рассматривали возможность совместно начать судиться с Берлином, чтобы остановить строительство российско-германского газопровода. Об этом заявил в ноябре 2019 года замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Ранее Варшава выиграла в Европейском суде юстиции иск, направленный против предоставления «Газпрому» всех мощностей газопровода OPAL. Трубопровод является сухопутным продолжением «Северного потока». В 2016 году Еврокомиссия разрешила «Газпрому» задействовать весь объём OPAL, а не только 50%, как это предусмотрено Третьим энергопакетом.

По мнению Игоря Юшкова, эта тяжба стала примером, как Польша пытается помешать реализации проекта «Северный поток — 2».

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

«Однако антимонопольное законодательство ЕС касается только объёмов прокачиваемого газа, но не касается самой стройки. Поэтому вопрос применения Третьего энергопакета встанет уже после завершения прокладки газопровода. Но в любом случае, сначала нужно достроить «Северный поток — 2», — считает эксперт.

Польские власти полностью разделяют требование США остановить строительство второй ветви «Северного потока». Противодействиероссийско-германскому проекту былоодной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды и главы Белого дома Дональда Трампа, состоявшихся в сентябре 2019 года. По итогам беседы оба политика пришли к выводу, что «Северный поток — 2» является «угрозой энергетической безопасности Европы».

В марте 2020 года глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что «Северный поток — 2» якобы способен подорвать европейскую солидарность и энергетическую безопасность.

«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика — «Газпрома». Это приведёт к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок», — заявил министр в интервью РБК.

При этом сама Варшава не стала в этом году перезаключать действовавший с начала 1990-х годов контракт на транзит российского топлива в ФРГ по газопроводу «Ямал — Европа». Теперь транзит осуществляется на основании итогов аукционов, на которых польская сторона продаёт свободные мощности трубопровода.

По мнению Вячеслава Кулагина, решение Варшавы не продлевать контракт было продиктовано политическими соображениями.

«Но именно это решение позволило «Газпрому» сократить транзит по газопроводу Европа — Ямал. И это, в свою очередь, тоже вызвало у Варшавы желание блокировать конкурирующий проект — «Северный поток — 2». Но у Польши и Украины нет никаких рычагов влияния, инструментов для того, чтобы это сделать», — подчеркнул эксперт.

О том, что Киев и Варшава не могут повлиять на «Северный поток — 2», сказал в беседе с RT и Юрий Юшков.

«Украина может разве что информационно поддержать США. Нет никаких инструментов и у Польши. Единственное, что она может сделать, это подать до 3 августа апелляцию на решение Дании. Не исключено, что польская сторона подаст такую заявку в самый последний момент, чтобы затянуть процесс. Но всё равно, основная угроза для проекта исходит всё же от США, которые вводят санкции против европейских компаний», — пояснил эксперт.

По мнению Юшкова, в этом вопросе Варшава исходит исключительно из политических соображений.

«Поляки просто выступают проводниками американских интересов в Европе. Это единственная логика, которой руководствуются польские власти, выступая против «Северного потока — 2». Ну а Киев уделяет такое внимание этому проекту из экономических мотивов — Украина перестанет быть почти безальтернативным транзитёром газа в Европу», — подытожил эксперт.