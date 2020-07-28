В Киеве отметили готовность Варшавы бороться с «Северным потоком — 2»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации», — отмечается на сайте.
Как уточняется, стороны согласились развивать прошлогодний трёхсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.
В марте Чапутович заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт к негативным политическим и экономическим последствиям для Евросоюза и зависимости от «Газпрома».
По мнению польского министра, проект представляет «угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности».
Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2». По его словам, у Вашингтона в Европе есть сторонники жёсткой позиции, прежде всего это Польша.