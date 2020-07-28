В Киеве отметили готовность Варшавы бороться с «Северным потоком — 2»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
В Киеве отметили готовность Варшавы бороться с «Северным потоком — 2»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации», — отмечается на сайте.

Как уточняется, стороны согласились развивать прошлогодний трёхсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения. 

В марте Чапутович заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт к негативным политическим и экономическим последствиям для Евросоюза и зависимости от «Газпрома».

По мнению польского министра, проект представляет «угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности».

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов оценил ситуацию вокруг «Северного потока — 2». По его словам, у Вашингтона в Европе есть сторонники жёсткой позиции, прежде всего это Польша.

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