МИД Польши назвал риски для ЕС в случае запуска «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт к негативным политическим и экономическим последствиям для Евросоюза и зависимости от «Газпрома», отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
МИД Польши назвал риски для ЕС в случае запуска «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

По мнению польского министра, проект представляет «угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности».

«Газопровод повлечёт отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика — «Газпрома». Это приведёт к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок», — пояснил Чапутович в интервью РБК.

Он также выразил мнение, что «Северный поток — 2» не повысит диверсификацию поставщиков энергии и направлений поставок в Центральной и Восточной Европе.

Ранее Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2».

В ноябре 2019 года Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie за то, что она «постоянно и необоснованно отказывала» в отправке запрошенных документов относительно  предприятий, ответственных за строительство «Северного потока — 2».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить