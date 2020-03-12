МИД Польши назвал риски для ЕС в случае запуска «Северного потока — 2»

Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт к негативным политическим и экономическим последствиям для Евросоюза и зависимости от «Газпрома», отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

По мнению польского министра, проект представляет «угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности».

«Газопровод повлечёт отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика — «Газпрома». Это приведёт к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок», — пояснил Чапутович в интервью РБК.

Он также выразил мнение, что «Северный поток — 2» не повысит диверсификацию поставщиков энергии и направлений поставок в Центральной и Восточной Европе.

Ранее Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2».

В ноябре 2019 года Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie за то, что она «постоянно и необоснованно отказывала» в отправке запрошенных документов относительно предприятий, ответственных за строительство «Северного потока — 2».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока — 2».