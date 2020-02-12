Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

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Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
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«15 января 2020 года «Газпром» получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», — говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома». Текст документа приводит РИА Новости.

В ноябре 2019 года польский UOKiK наложил штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie за то, что она «постоянно и необоснованно отказывала» в отправке запрошенных документов.

Дело касалось разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство «Северного потока — 2».

В Nord Stream 2 прокомментировали такое решение польской стороны, отметив, что «заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта «Северный поток — 2», а реализация проекта «основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов».

Как заявили в «Газпроме», введение газопровода в эксплуатацию намечено на конец 2020 года.

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