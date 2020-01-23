«Проводит согласованные исследования»: шведское судно-инспектор осматривает газопровод «Северный поток — 2»

Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит исследования морского дна по маршруту газопровода «Северный поток-2». Это же судно выполняло инспекцию труб первого «Северного потока». К настоящему времени работа над новым проектом выполнена на 93%, осталось завершить строительство газопровода в датских территориальных водах и небольшой части германского участка.

Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит исследования морского дна по маршруту газопровода «Северный поток-2».

«Судно проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании для компании Nord Stream 2», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании-оператора газопровода.

Компания Nord Stream AG — оператор газопровода «Северный поток» — в 2017 году заключила трёхлетний контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб обеих ниток газопровода «Северный поток», проложенных по дну Балтийского моря из России в Германию. Как сообщали в Nord Stream, работы в основном проводятся с борта судна Stril Explorer. Они включают в себя «визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением по всей длине трассы». Также инспектируются углублённые в грунт участки газопровода, и пересечения с кабельными линиями.

«Эти работы проводятся с целью сбора данных о состоянии обеих ниток газопровода, а также вспомогательного оборудования. Эта информация используется в оценке целостности трубопроводов, и она дополнит данные, собранные в ходе предыдущих инспекций», — сообщала компания в своём заявлении.

На данном этапе в водах России продолжаются работы по устройству каменной наброски для обеспечения стабильности газопровода на морском дне. Позже аналогичные работы начнутся в водах Финляндии и Швеции.

К настоящему времени уложено более 2 300 км газопровода, что эквивалентно 93%.

globallookpress.com

© Stefan Sauer/dpa

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод с общей мощностью двух ниток 55 млрд кубометров в год из России в Германию через Балтийское море. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Против строительства выступает ряд европейских стран, в частности Польша, Литва и Латвия. Кроме того, остановить проект требует Украина, опасающаяся потери доходов от транзита российского газа, и США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Противники строительства утверждают, что газопровод угрожает энергобезопасности Европы, Россия же неоднократно поясняла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который, помимо прочего, предполагает ограничительные меры против российских газопроводов ради «защиты энергетической безопасности Европы». В частности, под американские санкции попадают суда, осуществляющих прокладку труб на глубине более 100 футов (30 метров), а также компании, которые продают либо сдают в аренду такие суда. После этого швейцарская компания Allseas, прокладчик подводных элементов «Северного потока — 2», заявила, что приостанавливает работу над проектом в связи с угрозами введения санкций. Компания отвела свои суда — Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit — из зоны строительства в Балтийском море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после введения санкций заявила, что Вашингтон пытается запретить другим странам развивать экономику. Она добавила, что Россия зеркально ответит на «подобные недружественные выпады».

Об ответе на американские санкции заявлял также пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано — это вопрос скорее национальных интересов России», — рассказал он, добавив, что остановить строительство США при помощи санкций не смогут.

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил, что проект будет завершён.

«Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнёров. Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встаёт в этой связи», — говорил он.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер пояснил, что завершение проекта потребует несколько большего времени, но «технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет».

Согласно информации, опубликованной на сайте проекта «Северный поток — 2», осталось завершить строительство газопровода в датских территориальных водах и небольшой части германского участка.