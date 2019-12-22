«Весь день слышал слова благодарности»: в США сообщили о реакции ЕС на санкции против «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что европейские дипломаты поблагодарили его после введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он также назвал ограничительные меры проевропейским решением. В свою очередь, правительство ФРГ назвало санкционное давление вмешательством во внутренние дела страны. По мнению экспертов, слова Гренелла являются лишь оправданием американской политики, в то время как Германии выгоден «Северный поток — 2».

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что представители многих европейских стран поблагодарили его после введения Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток — 2».

«Санкции являются очень проевропейским решением. Я весь день слышал слова благодарности от европейских дипломатов за эти меры», — сказал посол в интервью изданию Bild.

Гренелл также заявил, что цель США якобы всегда заключалась в сохранении энергетической безопасности в Европе, в связи с чем санкции являются долгосрочной стратегией Вашингтона, направленной на предотвращение старта работы газопровода.

Напомним, после того как конгресс США принял проект оборонного бюджета, предусматривающий в том числе санкции в отношении европейских компаний за участие в строительстве «Северного потока — 2», Германия выступила против подобных мер, назвав их вмешательством во внутренние дела страны.

«Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании», — заявила заместитель официального представителя германского кабмина Ульрика Деммер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о намерении провести переговоры и обозначить, что подобная практика решительно неприемлема. Ряд немецких политиков также назвали решение США ввести санкции «неподобающим» и «не особенно дружественным шагом».

Однако Гренелл утверждает, что обеспокоенность строительством газопровода выражали 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент.

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло в разговоре с RT отметил, что Гренелл пытается сделать вид, будто вся немецкая общественность и бизнес-сообщество «сидели и ждали, когда же американцы наконец введут свои санкции».

«Но это ложь. Германии выгоден «Северный поток — 2», в него вложена масса капитала. А санкции будут мешать финансовой отдаче. Так что не очень понятно, на какие данные опирался посол и кого именно он опросил», — пояснил Манойло.

Посол США в Германии Ричард Гренелл

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Он допустил, что заявление Гренелла адресовано его начальникам в Госдепе, которые внимательно следят за словами дипломата.

В свою очередь, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с RT заявил, что должностные обязанности Гренелла предполагают оправдание решений собственного государства, в том числе с помощью неподтверждённых данных и заявлений.

«Если его спросят о том, кто именно из европейских стран высказывал благодарности за санкции, он либо ничего не ответит, либо укажет на страны Прибалтики и Польшу. Такой подход к международным отношениям вполне в американском духе», — пояснил он.

Стоит отметить, что Ричард Гренелл ранее не раз подвергал критике политику правительства ФРГ. В ноябре он обвинил правительство Германии в «оскорблении» его страны. Поводом стали высказывания министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, сравнившего США и Китай в ходе дебатов о безопасности телекоммуникационных систем. Гренелл резко отреагировал на высказывание политика, заявив, что тот оскорбил тысячи американских военнослужащих, участвующих в обеспечении безопасности Германии. Также он сказал, что между Китаем и США «нет морального равенства и каждый, кто утверждает обратное, игнорирует историю».

Ещё раньше, в марте, американский посол заявил, что Берлин не выполняет требование НАТО о 2% оборонных расходов в бюджете. По словам Гренелла, Германия, которая является самой богатой страной Европы, повысит свои траты на оборону с 1,38% до 1,42% от ВВП, но к 2023 году они понизятся до 1,25%. Он утверждал, что Ангела Меркель называла цель в 2% ВВП к 2031 году «реалистичной, но сложной», однако никакого плана её правительство не предложило.

Меркель отвергла критику посла, заявив, что доля оборонных расходов в ВВП страны в последние годы постоянно росла. Она также указала, что не стоит брать в качестве критерия среднесрочное планирование, в котором отражены минимальные цифры. В свою очередь, экс-председатель Европарламента и бывший глава СДПГ Мартин Шульц сравнил Гренелла с «правоэкстремистским колониальным офицером».