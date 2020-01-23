У «Северного потока — 2» заметили норвежское судно-инспектор
- РИА Новости
По информации РБК, корабль занимается инспектированием морских трубопроводов. Компания MMT SWEDEN с 2015 года берёт его в аренду у норвежской Simon Møkster Shipping.
В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG РИА Новости сообщили, что судно проводит согласованные исследования морского дна. Там отметили, что речь идёт о маршруте СП-2 юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.
Ранее компания Shell заявила, что, несмотря на санкции США, поддерживает «Северный поток — 2», поскольку он важен для энергобезопасности Европы.
В конце 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против проекта. После этого швейцарская Allseas приостановила работы.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал ограничительные меры Соединённых Штатов вопиющим примером нечестной конкуренции.