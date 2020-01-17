Shell заявила о поддержке «Северного потока — 2»

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Компания Shell заявила, что, несмотря на санкции США, поддерживает проект «Северный поток — 2», поскольку считает, что он очень важен для энергобезопасности Европы.
Shell заявила о поддержке «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя концерна Shell в России Седерика Кремерса.

«Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе. Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект», — сказал он.

Кремерс добавил, что введённые США санкции влияют на «Северный поток — 2» и «являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок».

Ранее и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США помешать реализации проекта «Северный поток — 2» вопреки мнению стран ЕС являются вопиющим примером нечестной конкуренции.

В конце 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.

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