Shell заявила о поддержке «Северного потока — 2»
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя концерна Shell в России Седерика Кремерса.
«Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе. Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект», — сказал он.
Кремерс добавил, что введённые США санкции влияют на «Северный поток — 2» и «являются причиной того, что проект действительно может быть отложен на какой-то срок».
Ранее и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США помешать реализации проекта «Северный поток — 2» вопреки мнению стран ЕС являются вопиющим примером нечестной конкуренции.
В конце 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas после этого приостановила работу над проектом.