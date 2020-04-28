По следам Украины: что стоит за угрозами Польши наложить арест на активы «Газпрома» в Европе

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава может попытаться наложить арест на активы «Газпрома» в Европе в счёт выплат, присуждённых Стокгольмским арбитражем компании PGNiG по Ямальскому контракту. По оценке чиновника, Польше стоит пойти в этом вопросе по пути украинского «Нафтогаза». При этом в Nord Stream 2 AG отметили, что не знают о каких-либо исках, способных повлиять на активы компании. Эксперты считают, что спор между российской и польской фирмами может быть связан не только с тарифами, но и с темой возможного продления транзитного договора.

В Nord Stream 2 AG, компании — операторе проекта строительства «Северного потока — 2», не располагают информацией о каких-либо исках, способных затронуть имущество организации. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

«Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект», — заявил он ТАСС.

Ранее появилось интервью заместителя министра госактивов Польши Януша Ковальского изданию Wprost, в котором он заявил о намерении польской стороны наложить арест на активы «Газпрома» в Европе, в том числе на акции первого и второго проектов «Северного потока», в качестве компенсации по делу о Ямальском контракте. По его словам, это может «затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода».

Он подчеркнул, что Варшава таким образом хочет реализовать решение Стокгольмского суда конца марта 2020 года, который, как она утверждает, разрешил спор между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG в пользу последней. Ковальский считает, что для получения выплат Польше следует пойти по пути украинского «Нафтогаза», попытавшегося арестовать активы «Газпрома» в Европе.

«Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с «Газпрома» более 6 млрд злотых ($1,4 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счёт переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жёсткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG», — добавил замминистра госактивов Польши.

Речь идёт о так называемом Ямальском контракте, который был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Договорённость предусматривает поставки до 10 млрд кубометров топлива в год по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию в Польшу и Германию. При этом Варшава заявляла, что формула расчёта цены якобы не соответствует ситуации на рынке. В 2012 году Россия снизила стоимость газа по этому контракту для польской стороны на 10%.

Но в 2015 году Польша вновь потребовала снижения и обратилась в Стокгольмский суд. В конце марта представители PGNiG сообщили, что получили решение суда, согласно которому, по их словам, была установлена новая цена на газ, поставляемый из России с 1 ноября 2014 года. По утверждению польской стороны, «Газпром» должен вернуть разницу в размере более 6 млрд злотых ($1,4 млрд) за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

В ответ на претензии PGNiG в «Газпроме» в конце марта заявили, что получили решение арбитражного трибунала и занялись его изучением, но «давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно».

«Политический заказ»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что в истории судебных разбирательств между Польшей и Россией есть и третья сторона, у которой тоже есть интересы в энергетической сфере.

«Я думаю, это очередной повод для давления на Россию. В сфере энергопоставок в Европу Польша, как известно, идёт в фарватере США, которые имеют собственный интерес на газовом рынке европейских государств. Поэтому Польша выполняет их политический заказ по давлению на Россию», — подчеркнул Морозов.

Напомним, в ноябре 2019 года в Польше заявили, что не намерены продлевать Ямальский контракт, действие которого заканчивается в конце 2022 года. В планах госконцерна PGNiG увеличить поставки сжиженного природного газа из США и Норвегии. В конце 2018 года компания подписала долгосрочные контракты на поставки СПГ с американскими Cheniere Marketing International, Port Arthur LNG и Venture Global LNG.

Офис компании PGNiG в польском городе Быдгощ

globallookpress.com

© Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com

Антон Морозов также добавил, что, по его оценке, польский план по аресту активов «Северного потока — 2», с точки зрения законодательства и судебной практики, «малоперспективен». Он призвал Варшаву «вырабатывать конструктивные подходы к взаимодействию с Россией, а не использовать язык шантажа и давления».

Украинский и польский путь

Шантаж совершенно излишен, ведь «Газпром» пока изучает решение Стокгольмского суда, отметил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Газпром», в общем-то, не будет отказываться от выплат, здесь просто временная задержка, связанная с переговорами. Вполне возможно, что обсуждается какое-то комплексное соглашение о том, что Польша отказывается либо сокращает свои претензии по разбирательству в Стокгольмском арбитраже, а «Газпром» соглашается на какой-то вариант по транзиту», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Аналитик напомнил, что именно такой была история споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», которые, несмотря на многочисленные взаимные судебные иски, всё же перезаключили договор о транзите в конце 2019 года.

«Эти дела (украинское и польское. — RT) действительно похожи, потому что и там и там есть целый комплекс вопросов друг к другу. То есть это не только вопрос цены. Здесь вопрос транзита и нового транзитного договора», — считает Юшков.

Но говорить о стопроцентной идентичности переговоров России с Польшей и Украиной тоже нельзя. Эксперт отметил, что в ситуации с «Нафтогазом» Стокгольмский суд решил, что «Газпром» не выполнял условия «качай или плати», хотя «на самом деле такого условия в контракте не было, его как раз таки внёс арбитраж». То есть получается, что «Газпром» должен был компенсировать «Нафтогазу» недопрокачку. В случае же с PGNiG Стокгольмский арбитраж посчитал, что российская компания поставляла газ Польше по завышенной цене и «задним числом поменялась сама формула ценообразования», пояснил Юшков.

«Скорее всего, «Газпром» согласится выплатить какую-то сумму. Для него вопрос сейчас не в ней, а как раз в параметрах транзитного соглашения с Польшей... Либо это будет компромиссное решение и долгосрочный контракт, как это было в случае с Украиной, либо стороны разойдутся, и Польша будет работать по общим европейским правилам», — заключил он.