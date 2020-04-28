В Польше допустили арест активов «Северного потока — 2»

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский прокомментировал ситуацию со спором между польской PGNiG и российским «Газпромом».

В конце марта PGNiG заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ и имеет право на возврат порядка 6 млрд злотых (около $1,5 млрд). По данным польской компании, суд изменил формулу цены в рамках контракта и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых с 1 января 2014 года.

В компании «Газпром экспорт», в свою очередь, заявляли, что изучают решение, а давать оценку сумм возможных выплат пока считают преждевременным.

Ковальский в интервью Wprost отметил, что Польша может попробовать наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если польская компания не получит средства.

«Несколько лет назад украинский «Нафтогаз» выиграл спор в арбитраже — он был очень похож на тот, который мы выиграли. Суд присудил «Нафтогазу» почти $3 млрд», — привёл пример Ковальский, напомнив, что по требованию украинской стороны в Европе был арестован ряд активов «Газпрома».

По словам замминистра, «PGNiG также движется в этом направлении сегодня».

«По моему мнению, прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания тех 6 млрд злотых, которые нам причитаются», — добавил Ковальский.

В ноябре 2019 года в компании «Газпром экспорт» сообщили о получении уведомления от польской PGNiG о намерении не продлевать контракт на поставку газа, который действует до 31 декабря 2022 года. В компании пояснили, что «возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями».

Уточняется, что, в соответствии с контрактом, польская сторона должна была за три года до его окончания уведомить российскую компанию о своём намерении продлить газовое соглашение или же отказаться от этого.