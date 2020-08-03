Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
- Reuters
Как отмечается, сумма штрафа составила 213 млн злотых ($57 млн).
Речь идёт о разбирательстве, которое касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток — 2» «без необходимого согласия президента UOKiK».
«В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, к «Газпрому», однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что запрошенные документы касались главным образом соглашений о передаче, распределении, продаже, поставке и хранении газообразного топлива.
В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.
В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения, среди которых «Газпром».
В начале 2020 года польский антимонопольный регулятор обратился к российской компании с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу. Отмечается, что такие документы не были предоставлены.