Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом до €50 млн

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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.
Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом до €50 млн
  • РИА Новости

Согласно пресс-релизу регулятора, «Газпрому» грозит штраф в размере до €50 млн за непредоставление информации по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения, среди которых «Газпром».

В начале 2020 года польский антимонопольный регулятор обратился к российской компании с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу. Отмечается, что такие документы не были предоставлены.

В ноябре 2019 года польский UOKiK наложил штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie за то, что она «постоянно и необоснованно отказывала» в отправке запрошенных документов.

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