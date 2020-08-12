«Настроены на то, что проект должен быть завершён»: Лавров заявил о скором окончании укладки «Северного потока — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники проекта «Северный поток — 2» намерены в ближайшее время завершить строительство газовой магистрали. Об этом министр упомянул в ходе встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Он также обратил внимание на попытки США помешать укладке газопровода. Маас, в свою очередь, подчеркнул, что решение о том, у кого покупать энергоносители, является суверенным делом Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект «Северный поток — 2» может быть закончен в ближайшее время. Об этом министр заявил в ходе встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Москве.

«Участники кампании «Северного потока — 2», включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершён, и, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — сказал министр.

Лавров также обратил внимание на санкции со стороны США, которыми американская сторона пытается помешать реализации проекта.

«Грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: США должны иметь возможность и право делать всё, что им заблагорассудится, и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности», — сказал министр.

Напомним, что «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и протяжённостью более 1200 км. Магистраль проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

США систематически выступают против строительства «Северного потока — 2». По мнению Вашингтона, газовая магистраль является «угрозой энергетической независимости Украины и Европы».

В конце 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на предстоящий финансовый год. В рамках этого документа были предусмотрены санкции в том числе против трубопровода «Северный поток — 2».

С тех пор американская сторона неоднократно заявляла о возможности усилений этих рестрикций. В частности, в июле Госдепартамент США заявил о намерениях включить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в рекомендации закона CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

Кроме того, в августе американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо оператору одного из немецких портов с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». На это отреагировали в бундестаге, призвав подготовить ответ авторам письма и указав, что «вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности».

В ходе прошедшей 11 августа встречи глав МИД России и ФРГ руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас прокомментировал возможное усиление санкций США против «Северного потока — 2». Он указал, что решение о том, у кого покупать энергоносители, является суверенным делом Евросоюза. Маас подчеркнул, что «санкции между партнерами — это неверный путь».

«И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС», — цитирует министра РИА Новости.

Он добавил, что внутри Евросоюза обсуждают вопрос о том, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право. По словам Мааса, он озвучил эту позицию в беседе с госсекретарём США Майком Помпео.

Напомним, что Маас ранее привёл другие подробности беседы с Помпео. По словам главы МИД ФРГ, он также «выразил недоумение» в связи с угрозами американских сенаторов в адрес оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский». Это судно, возможно, будет заниматься достройкой газопровода «Северный поток — 2».

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT также выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет завершён, поскольку в магистрали сильно заинтересованы в самой Европе.

«Газопровод уменьшает себестоимость газа для Европы, а это выгодно не только для Германии, но и для всех стран. «Северный поток — 2» — не проект «Газпрома», это проект консорциума крупнейших европейских энергетических компаний, и все понимают его необходимость», — сказал депутат.

Он отметил, что проект выгоден для множества сторон, однако остаются и те, кто активно выступает против завершения укладки магистрали.

«В первую очередь это те государства, которые могут потерять транзит по своим территориям, за счёт которого они достаточно неплохо живут. И, конечно, возражают США, которые активно пытаются продавить свой дорогой СПГ в Европу, что невыгодно никому, кроме самих США», — заключил парламентарий.

Добавим, что в начале августа в ЕС заявили о работе над механизмом противодействия санкциям, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Как заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость объединения к действию экстерриториальных санкций третьих стран.