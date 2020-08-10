Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства DPA.
Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
Письмо подписано сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном.
Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов.