«Беспрецедентный уровень агрессивности»: как в ФРГ реагируют на связанные с «Северным потоком — 2» угрозы со стороны США

Письмо американских сенаторов с угрозой ввести санкции против немецкого порта из-за поддержки строительства «Северного потока — 2» можно считать «объявлением экономической войны». Об этом заявил депутат бундестага Юрген Триттин. По его словам, «вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности». Триттин считает, что Берлин должен ответить на этот выпад, в частности пригрозив применением мер в отношении импорта сланцевого газа из США. По мнению экспертов, ситуация вокруг проекта российского газопровода негативно повлияла на отношения между Вашингтоном и Берлином. Аналитики отмечают, что у ФРГ есть рычаги давления на американскую сторону, однако немецкие политики опасаются обострить и без того напряжённые отношения с США.

Депутат бундестага и представитель зелёных по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин назвал «объявлением экономической войны» угрозу санкциями со стороны США в адрес немецких компаний за поддержку строительства «Северного потока — 2».

«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа», — сообщил Триттин агентству DPA.

По словам депутата, угроза республиканских сенаторов в адрес оператора порта Мукран в городе Засниц, обслуживающего суда, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», является незаконной как по европейскому, так и по международному праву.

«Дурная практика американских писем с угрозами в адрес немецких компаний распространяется», — подчеркнул Триттин. По его словам, компаниям, которые участвуют в проекте, необходима защита от «вашингтонских методов Дикого Запада».

Кроме того, Триттин призвал федеральное правительство Германии прекратить «украдкой выступать» против Соединённых Штатов.

«Германия и ЕС должны найти решительный ответ на такое поведение со стороны США. К нему может относиться и угроза введения собственных санкций, в частности в отношении импорта сланцевого газа из США», — заявил он.

«Необъявленная экономическая война»

Напомним, ранее американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо оператору немецкого порта Мукран с требованием прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Копия послания была размещена на официальном сайте Круза. В документе сенаторы угрожают негативными последствиями, если компания «немедленно» не прекратит материально-техническое содействие проекту. Порт снабжает трубами российские суда «Фортуна» и «Академик Черский», задействованные в завершении строительства газопровода.

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал содержание письма американских сенаторов. По его словам, «политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнёров и союзников является серьёзным посягательством на национальный суверенитет» ФРГ.

Бундестаг

Reuters

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В свою очередь, Восточный комитет германской экономики, помогающий компаниям из ФРГ сотрудничать с фирмами в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, призвал правительство Германии и Еврокомиссию отреагировать на письмо американских сенаторов, защитить немецкие и европейские компании «от подобных атак» со стороны третьих стран и подумать о контрмерах.

Как отметил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, текущая «перепалка» немецких политиков и бизнесменов с американскими сенаторами относительно «Северного потока — 2» — «яркий признак обострения отношений» Берлина и Вашингтона.

«Ситуация достигла большого накала и проявилась именно в вопросе строительства газопровода, поскольку в Германии достигнут консенсус относительно того, что действия Вашингтона против проекта носят не экономический, а политический характер и являются инструментом торговой войны. Ведь российский трубопроводный газ дешевле американского СПГ и обеспечивает конкурентную способность германских товаров. Если же перейти на американский сжиженный газ, то Германия утратит свои преимущества и будет проигрывать в экономической гонке», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Похожей позиции придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, тезисы Триттина «вполне соответствуют действительности и характеру отношений между США и Германией».

«Вашингтон уже давно ведёт необъявленную экономическую войну против Берлина. И в качестве эпизода этой войны можно назвать действия американской стороны по принуждению немецких компаний отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2». Сюда же примешиваются и другие попытки США воздействовать на Германию, в частности ограничить экономические контакты ФРГ и Ирана», — сказал аналитик в беседе с RT.

По мнению Шаповалова, судя по политике Вашингтона, которую он проводит в отношении Берлина, США «не рассматривают Германию в качестве своего союзника и партнёра в экономической сфере».

«Вашингтон считает Берлин своим конкурентом, позиции которого нужно ослабить. Именно так можно понять действия США в отношении «Северного потока — 2», ведь этот проект принесёт ощутимую пользу и выгоду немецкой экономике», — констатировал эксперт.

«Выжидательная позиция»

Как отметил Владимир Шаповалов, слова Триттина о бездействии немецкого руководства в ответ на нападки американской стороны на «Северный поток — 2» имеют под собой объективную основу.

«Мы видим, что политика Берлина в отношении американских угроз является двойственной: с одной стороны, Германия даёт сигналы относительно того, что «Северный поток — 2» будет достроен, а с другой — мы не видим каких-то конкретных зеркальных мер, а слышим лишь словесные выпады», — заметил эксперт.

Порт Мукран

Reuters

© Axel Schmidt

При этом, по словам Шаповалова, в перспективе Берлин вполне мог бы ввести санкции против США «в ответ на недружественные действия Вашингтона».

«Ведь Германия является мощным экономическим субъектом, от которого многое зависит в Европе и не только. И который тоже является достаточно активным экономическим партнёром США. Очевидно, что у Германии есть широкий арсенал средств и способов воздействия на американскую экономику, в частности возможность ограничить экспортно-импортные операции с США, воздействовать на своих европейских партнёров на предмет создания трудностей для реализации планов по продаже американского СПГ в Европе. Здесь лишь необходима политическая воля со стороны ФРГ», — считает аналитик.

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Как уточнил Константин Воронов, немецкое руководство понимает, что надо предпринимать какие-то действия, чтобы защитить компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», но «опасается делать конкретные шаги против американских коллег».

«Они боятся усугубить и так непростую ситуацию какими-то резкими действиями, поскольку две страны имеют тесные торгово-экономические связи. Поэтому в итоге Берлин занял выжидательную позицию», — пояснил эксперт.

При этом аналитики уверены, что «Северный поток — 2» в любом случае будет достроен.

«Ведь этот газопровод имеет стратегическое значение для Германии, стран Западной Европы и для России, поскольку даёт серьёзные экономические выгоды всем сторонам. Проект будет введён в действие в 2021 году, и это существенно изменит экономическую ситуацию в Европе. Что же касается США, то они продолжат попытки оказывать давление на участников проекта, но уже ничего не смогут сделать — газопровод будет запущен», — заключил аналитик.