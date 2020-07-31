Экономист оценил реакцию бундестага на угрозы в адрес «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член Международного союза экономистов Игорь Диденко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда о необходимости ответа ФРГ на угрозы санкций США против «Северного потока — 2».
Экономист оценил реакцию бундестага на угрозы в адрес «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Диденко подчеркнул, что если бы «Северный поток — 2» был экономически невыгоден для Германии, то «его бы просто не возникло».

«Диверсификация в поставках ресурсов — это вопрос экономической безопасности, и естественно, что любая страна должна получать жизненно важные ресурсы, и затраты поставщиков из разных источников — это абсолютно нормально», — пояснил экономист.

При этом эксперт отметил, что Германия является давним экономическим и политическим партнёром США, поэтому, по мнению Диденко, ожидать каких-то резких шагов со стороны ФРГ вряд ли стоит.

Ранее глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил РИА Новости, что политический ответ ФРГ на угрозы санкций против «Северного потока — 2» должен содержать три пункта: о необходимости данного проекта, приверженности интересам немецкой и европейской экономики и партнёрству с Россией.

В июле палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении санкций против «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить