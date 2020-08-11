Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

Короткая ссылка
Немецкая компания Uniper, один из европейских партнёров «Северного потока — 2», прокомментировала ситуацию со строительством трубопровода.
Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В Uniper отметили, что «риск провала проекта «Северный поток — 2» по-прежнему считается основным индивидуальным риском» для компании.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».

В начале августа американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить