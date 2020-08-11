Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

Немецкая компания Uniper, один из европейских партнёров «Северного потока — 2», прокомментировала ситуацию со строительством трубопровода.

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В Uniper отметили, что «риск провала проекта «Северный поток — 2» по-прежнему считается основным индивидуальным риском» для компании.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».

В начале августа американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2».