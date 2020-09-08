США призвали Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Как уже заявили за последние дни многие европейские лидеры: пришло время Германии пересмотреть своё сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2», — написала она в Twitter.
As so many European leaders have said in recent days: the time is now for Germany to reconsider its partnership with Russia on Nord Stream 2. https://t.co/hRiidrPZrW— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 8, 2020
Ранее в ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос американскому лидеру Дональду Трампу о том, поддержал бы он остановку «Северного потока — 2» в ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.
В ответ на это Трамп заявил, что поддерживал такую идею и раньше.
В Кремле, комментируя ситуацию вокруг «Северного потока — 2», вновь подчеркнули, что речь идёт о коммерческом международном проекте.