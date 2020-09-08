США призвали Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»

Германии пора пересмотреть своё отношение к проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

«Как уже заявили за последние дни многие европейские лидеры: пришло время Германии пересмотреть своё сотрудничество с Россией по «Северному потоку — 2», — написала она в Twitter.

As so many European leaders have said in recent days: the time is now for Germany to reconsider its partnership with Russia on Nord Stream 2. https://t.co/hRiidrPZrW — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 8, 2020

Ранее в ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос американскому лидеру Дональду Трампу о том, поддержал бы он остановку «Северного потока — 2» в ответ на ситуацию с Алексеем Навальным.

В ответ на это Трамп заявил, что поддерживал такую идею и раньше.

В Кремле, комментируя ситуацию вокруг «Северного потока — 2», вновь подчеркнули, что речь идёт о коммерческом международном проекте.