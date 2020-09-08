В Кремле прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».

Он отметил, что это «всё-таки в большей степени коммерческий международный проект».

«С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли проводить новые консультации по проекту после заявлений Германии о том, что страна не исключает введения мер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что будущее «Северного потока — 2» может зависеть от дальнейших шагов России по ситуации с Алексеем Навальным.

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя ситуацию с проектом «Северный поток — 2», заявил, что «это долгосрочный проект на многие десятилетия», он остаётся актуальным.