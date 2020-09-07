Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

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Министр энергетики России Александр Новак оценил актуальность проекта «Северный поток — 2».
Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты уже не нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия. Конечно, проект остаётся актуальным», — цитирует Интерфакс Новака.

Он выразил уверенность, что проект будет реализован.

«Да, есть определённые трудности. Но тем не менее он продолжается», — сказал министр.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.

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