В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку — 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия», — цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул министр, «в строительстве газопровода участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран». Отдельно он отметил, что примерно половина из данных компаний — из Германии.

«Сейчас сужать дискуссии только до темы «Северного потока — 2» — не тот случай», — добавил Маас.

Ранее вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».

В августе ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».