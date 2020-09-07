Меркель допустила санкции против «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Канцлер разделяет мнение главы МИД», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что кабмин пока не может представить единую позицию относительно последствий инцидента, в том числе для газопровода, подчеркнув, что Берлин «ждёт ответов» от Москвы.
Зайберт также напомнил, что, хоть «Северный поток — 2» часто и называют немецким проектом, на деле в нём участвуют компании из разных стран.
Ранее в Кремле заявили, что не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что речь идёт о коммерческом проекте, который в интересах энергобезопасности всего Европейского континента.