Меркель допустила санкции против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что будущее «Северного потока — 2» может зависеть от дальнейших шагов России по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
Меркель допустила санкции против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Канцлер разделяет мнение главы МИД», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что кабмин пока не может представить единую позицию относительно последствий инцидента, в том числе для газопровода, подчеркнув, что Берлин «ждёт ответов» от Москвы.

Зайберт также напомнил, что, хоть «Северный поток — 2» часто и называют немецким проектом, на деле в нём участвуют компании из разных стран.

Ранее в Кремле заявили, что не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что речь идёт о коммерческом проекте, который в интересах энергобезопасности всего Европейского континента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить