В Кремле оценили риски блокировки Германией «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности блокировки Германией проекта «Северный поток — 2».

По его словам, на каждый призыв заблокировать проект появляется два высказывания об абсурдности подобного.

«Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что в Кремле не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».

В августе ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».