В Кремле оценили призывы в бундестаге остановить «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эмоциональными призывы в бундестаге остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Мы не понимаем, что может быть причиной каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — сказал представитель Кремля.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос о том, что в парламенте Германии призвали остановить «Северный поток — 2».

«Скорее, это (призывы. — RT) эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии... «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего Европейского континента», — ответил Песков.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.

После этого немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство остановить «Северный поток — 2». Остановить реализацию проекта также призвал американский сенатор Том Коттон.