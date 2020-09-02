Сенатор США призвал остановить «Северный поток — 2» из-за Навального

Американский сенатор Том Коттон призвал остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» в ответ на заявления Германии о выявлении вещества типа «Новичок» у Алексея Навального.

«Остановите трубопровод «Северный поток — 2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в своём Twitter.

Таким образом он прокомментировал заявления германской стороны о «Новичке».

Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9 — Tom Cotton (@SenTomCotton) September 2, 2020

Коттон является одним из трёх сенаторов, которые в августе направили оператору немецкого порта письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке «Северного потока — 2».

Ранее немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство ФРГ остановить «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.

В конце августа Меркель подчёркивала, что нецелесообразно увязывать «Северный поток — 2» с ситуацией с Навальным.