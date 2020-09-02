Сенатор США призвал остановить «Северный поток — 2» из-за Навального
- Reuters
«Остановите трубопровод «Северный поток — 2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в своём Twitter.
Таким образом он прокомментировал заявления германской стороны о «Новичке».
Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9— Tom Cotton (@SenTomCotton) September 2, 2020
Коттон является одним из трёх сенаторов, которые в августе направили оператору немецкого порта письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке «Северного потока — 2».
Ранее немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство ФРГ остановить «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.
В конце августа Меркель подчёркивала, что нецелесообразно увязывать «Северный поток — 2» с ситуацией с Навальным.