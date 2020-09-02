Партия в бундестаге призвала отказаться от «Северного потока — 2»
- Reuters
«Северный поток — 2» больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией», — цитирует ТАСС парламентария.
По её словам, новые данные о веществе из группы «Новичок» у Навального «должны иметь настоящие последствия».
Она назвала произошедшее с Навальным «очевидной попыткой убийства».
«Поэтому сейчас нужен очень ясный ответ», — добавила она.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что нецелесообразно увязывать «Северный поток — 2» с ситуацией с Навальным.
Она подчёркивала, что проект должен быть завершён.
2 сентября Германия заявила, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Как заявила Меркель, Навальный стал жертвой отравления.
Российское посольство в ФРГ призвало партнёров избегать политизации инцидента с Навальным.