Партия в бундестаге призвала отказаться от «Северного потока — 2»

Немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство Германии остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом журналистам заявила глава фракции в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт.

«Северный поток — 2» больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией», — цитирует ТАСС парламентария.

По её словам, новые данные о веществе из группы «Новичок» у Навального «должны иметь настоящие последствия».

Она назвала произошедшее с Навальным «очевидной попыткой убийства».

«Поэтому сейчас нужен очень ясный ответ», — добавила она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что нецелесообразно увязывать «Северный поток — 2» с ситуацией с Навальным.

Она подчёркивала, что проект должен быть завершён.

2 сентября Германия заявила, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Как заявила Меркель, Навальный стал жертвой отравления.

Российское посольство в ФРГ призвало партнёров избегать политизации инцидента с Навальным.