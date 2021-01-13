«Отсутствие реальных политических успехов»: зачем Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась в МИД Литвы с предложением переименовать Белоруссию таким образом, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с государством Россия». По её мнению, этот шаг мог бы послужить «знаком уважения к суверенитету Беларуси», а также поддержки языковой и культурной идентичности народа страны. В Вильнюсе уже заявили, что готовы поддержать инициативу. Эксперты называют подобные идеи личной пиар-акцией. По словам аналитиков, в отсутствие реального политического влияния борцы с властью используют любые способы, чтобы сохранить интерес к себе.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская направила главе МИД Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо с предложением изменить официальное название Белоруссии с Baltarùsija на Belarusià. Об этом сообщалось в официальном Telegram-канале Тихановской.

Нынешнее название страны на литовском языке звучит как Baltarùsija (Rùsija по-литовски — это Россия), что, по мнению лидера оппозиции, «ведёт к ошибочной ассоциации с государством Россия».

«Со стороны Литвы это могло стать знаком уважения к суверенитету Белоруссии и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа», — отметила Тихановская.

В её сообщении также указано, что 24 страны Европы уже изменили официальное название Белоруссии на близкое к употребляемому в стране оригиналу.

Инициатива политика уже получила отклик в литовском МИД. Так, министр иностранных дел прибалтийского государства Габриэлюс Ландсбергис после встречи с Тихановской заявил, что литовские власти готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте.

«Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос», — цитирует ТАСС Ландсбергиса.

Министр также добавил, что нынешнее название «трактует Белоруссию как часть России».

«Против России ничего не имеем»

Стоит отметить, что внешнеполитическая повестка белорусской оппозиции по отношению к России выглядит достаточно противоречивой. К примеру, вскоре после президентских выборов, в сентябре 2020 года, в интервью РБК Светлана Тихановская заявила, что «против России мы абсолютно ничего не имеем».

Так она прокомментировала своё намерение пересмотреть договоры между Россией и Белоруссией после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Протесты в Минске

Reuters

© Tut.By

«Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — сказала она.

При этом ранее на официальном сайте Тихановской содержались ссылки на так называемый Реанимационный пакет реформ для Беларуси. В архивной копии этого сайта на белорусском языке присутствовал раздел о нацбезопасности страны, в котором заявлялось о необходимости выхода из союза с Россией и ОДКБ, закрытия российских военных баз на территории страны, а также о перспективе вступления в ЕС и НАТО.

Также по теме «В кратчайшие сроки»: зачем Тихановская призвала сенат США упростить введение санкций против Белоруссии Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала американских сенаторов как можно скорее принять законопроект,...

Ранее о наличии таких планов у белорусской оппозиции заявил президент республики Александр Лукашенко. В свою очередь, в координационном совете оппозиции его обвинения назвали обманом.

«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», — заявила «Интерфаксу» представитель организации Мария Колесникова.

Сама Тихановская также отрицала наличие подобной программы.

«Не могло с нашего сайта, который был создан для Светланы Тихановской и для её предвыборной кампании, вести на такие ссылки — я такого не могла согласовать и не слышала. Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения», — сказала Тихановская в интервью РБК.

При этом копия раздела «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», на который можно было попасть с её сайта и где содержались подобные пункты, до сих пор доступна в цифровом интернет-архиве The Wayback Machine.

Позднее, в ноябре 2020 года, на фоне визита в Минск главы МИД России Сергея Лаврова Тихановская вновь заявила о намерении пересмотреть договоры с Россией.

«Не привнесла ничего нового»

В начале декабря Тихановская отметила, что готова возглавить Белоруссию в «переходный период». Она сообщила, что намерена собрать «лучших экспертов и демократические силы, чтобы Белоруссия подошла к новым выборам с наименьшими шоками». Для этого и были созданы координационный совет оппозиции и кабинет представителей по разным сферам.

«Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, программу экономической помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса», — сказала политик.

Светлана Тихановская

AFP

© Joe Klamar

В то же время она продолжила призывать страны ЕС и США ввести новые санкции против Белоруссии, в том числе ограничения на работу с государственными банками республики, а также отключение страны от международной платёжной системы SWIFT.

В новом, 2021 году Тихановская осталась на этих же позициях — она выступила против проведения в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года и призвала национальные федерации хоккея его бойкотировать.

Кроме того, она направила письмо главе норвежской компании Yara International Свейну Торе Холзетеру, в котором обратилась с просьбой приостановить или пересмотреть контракт с «Беларуськалием».

Говоря о текущем предложении Тихановской переименовать Белоруссию, аналитики называют его «довольно типичным явлением для политики постсоветских стран».

«Например, после 2014 года власти Украины неоднократно заявляли о необходимости изменить международную транслитерацию Киева, чтобы избежать сходства с названием столицы в русском языке. Это также не ново и для Белоруссии, где с 1991 года белорусские националисты регулярно стыдили россиян, которые использовали название «Белоруссия», а не «Республика Беларусь». В данном случае Тихановская не привнесла ничего нового», — отметил в интервью RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис.

По его словам, сейчас Тихановская пытается угодить тем, кто её поддерживает, в частности Литве и Польше.

«В отсутствие реальных политических успехов белорусская оппозиция продолжает делать всё более малозначимые и комичные предложения на международном уровне для поддержания внимания к себе. Протесты в стране существенно ослабли, укрепились позиции действующей власти, фокус внимания мировой общественности сместился на другие события, например в США, поэтому Тихановской остаётся лишь выдвигать подобные предложения», — констатировал Маргулис.

Он прогнозирует, что в нынешних условиях вряд ли стоит ожидать прихода Тихановской к власти.

«Но при этом у некоторой части белорусского общества сохраняется недовольство по отношению к действующей власти. Поэтому пока неуместно говорить, что протесты закончились и оппозиция подавлена», — считает эксперт.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в интервью RT сказал, что заявление Тихановской стоит рассматривать как личную пиар-акцию, с помощью которой она пытается продемонстрировать себя «бойцом за национальные интересы».

«Однако этот шаг не сможет кардинальным образом изменить ситуацию, поскольку Западу так и не удалось добиться смещения Лукашенко, а санкции, которые были введены в отношении Белоруссии, носят чисто декоративный характер. Допускаю, что Литва может объявить о переименовании и даже придерживаться нового названия, но впоследствии в СМИ и на уровне государства останется прежнее название Белоруссии», — считает политолог.

Перспективы белорусской оппозиции аналитик оценивает как «неопределённые», поскольку сегодня часть тех, кто поддерживал Тихановскую, разочаровались в ней.