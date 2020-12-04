«Претензии без оснований»: что стоит за словами Тихановской о готовности возглавить Белоруссию в «переходный период»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить республику в «переходный период». Она сообщила, что намерена объединить экспертов и демократические силы, чтобы привести страну к новым выборам. По её словам, для этого создан координационный совет и кабинет представителей по разным сферам. Тихановская уже не первый раз делает заявления, позиционирующие её как главу государства. Однако эти притязания нелегитимны, так как у неё нет признанного мандата на руководство страной, отмечают эксперты.

Лидер белорусских оппозиционеров и бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Белоруссию в «переходный период».

«Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — заявила она в видеообращении, опубликованном в её канале в Telegram.

По словам Тихановской, она намерена собрать «лучших экспертов и демократические силы, чтобы Белоруссия подошла к новым выборам с наименьшими шоками».

Для этого был создан координационный совет оппозиции и кабинет представителей по разным сферам.

«Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, программу экономической помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса», — сообщила Тихановская.

AFP

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Напомним, Светлана Тихановская — бывший кандидат в президенты Белоруссии. По данным ЦИК республики, за неё проголосовали 10,1% белорусов. Действующего главу государства Александра Лукашенко поддержали 80,1%. После завершения голосования в стране начались массовые протестные акции, а белорусская оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов голосования.

Позднее Тихановская покинула Белоруссию и в настоящее время находится в Литве, откуда выступает с заявлениями в качестве лидера оппозиции, а также проводит встречи с европейскими политиками.

Президент без портфеля

Это уже не первое заявление Светланы Тихановской, сделанное за последнее время с позиции, в которой она обозначает себя как главу Белоруссии.

В середине ноября Тихановская объявила о создании народного трибунала, который, по её словам, необходим в связи с бездействием белорусской судебной системы.

«Я, Светлана Тихановская, объявляю народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без неё. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон», — написала она в своём Telegram-канале.

Тихановская объявила, что в рамках плана надо «нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима».

26 ноября во время рабочего визита в Минск главы МИД России Сергея Лаврова она заявила, что любые официальные договоры, заключённые под руководством Александра Лукашенко, будут пересмотрены новыми властями страны.

«О чём бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — вновь написала она в Telegram-канале.

В своём заявлении Тихановская подчеркнула, что выступает «за дружественные и партнёрские отношения с Россией», однако при этом «независимость и суверенитет Белоруссии не могут быть предметом торга».

Санкционное давление

Кроме заявлений, позиционирующих её как главу государства, Тихановская уже несколько раз призывала европейских политиков ввести санкции в отношении Минска, несмотря на то что ЕС уже дважды за два месяца ввёл рестрикции против Белоруссии.

Первый пакет санкций вступил в силу 2 октября. Тогда в европейский чёрный список попали 40 человек, которые, по мнению Брюсселя, были причастны к фальсификации выборов и насилию над участниками акций протеста. В начале ноября был принят второй пакет ограничений, в который попали президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сын Виктор и ещё 13 человек из окружения белорусского президента. В свою очередь, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск в ответ расширит свой санкционный список против руководства ЕС.

В середине ноября Тихановская сообщила, что добивается введения дополнительных санкций против руководства страны и прекращения работы иностранных банков с белорусскими. Также она заявила, что оппозиция обсуждает возможность отключения Белоруссии от международной банковской системы расчётов SWIFT.

AFP

До этого на встрече с руководством Латвии Тихановская предложила ввести экономические санкции против Минска. В частности, она призвала Национальный банк Латвии прекратить сотрудничество с госбанками «Беларусбанк» и «Белагропромбанк», ввести ограничительные меры против госпредприятий республики, увольняющих бастующих сотрудников, и пересмотреть контракты на закупки нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также алкоголя.

Также оппозиционер заявила, что на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком она обсуждала некие международные расследования в отношении властей Белоруссии, а также запуск процесса признания ОМОН и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии (ГУБОПиК) террористическими организациями.

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В разговоре с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что под «переходным периодом» Тихановская, видимо, подразумевает время с того момента, как Лукашенко уйдёт с поста президента, и до прихода к власти нового главы государства.

«Кроме того, она имеет в виду начало переходного периода в экономике страны, в рамках которого речь будет идти о приватизации, поскольку сейчас экономика Белоруссии в значительной степени зависит от государства», — предположил политолог.

По словам Сергея Маргулиса, Светлана Тихановская рассчитывает получить мандат на руководство страной от координационного совета оппозиции, который, в свою очередь, считает, что именно она одержала победу на прошедших выборах.

«Но все её заявления не являются легитимными. В нынешних политических условиях фокус внимания мировых лидеров и сил переключился с Белоруссии сначала на теракты во Франции, затем на события в Нагорном Карабахе и выборы в США. Поэтому Тихановской нужно как-то поддерживать интерес к оппозиционному движению, демонстрировать, что она делает политические шаги», — отметил эксперт.

Эту позицию разделяет и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Тихановская продолжает линию бесцеремонных претензий на то, чтобы принять участие в политической жизни Белоруссии. Но для этого нет оснований, поскольку у неё нет опыта государственного управления, корпоративного управления, умения вести диалог с общественностью. К тому же все её обращения носят характер ультиматумов, что не является инструментом диалога или управления», — отметил эксперт.

При этом множество апелляций делается с расчётом на западную аудиторию, а не на белорусских граждан, добавил Оленченко. При этом, по его мнению, Тихановская представляет всего лишь часть людей, которые сами себя назначили в координационный совет.

«Но этот комитет даже не тянет на понятие политического меньшинства, это просто группировка. Тихановская рассчитывает от этой группировки получить мандат на руководство страной, но её авантюра и ультиматумы заведомо бесперспективны. У неё сейчас разыгралась то ли мания величия, то ли она слишком много взяла на себя обязательств перед внешними наблюдателями и действует, генерирует те идеи, которые им кажутся полезными и перспективными для того, чтобы переподчинить Белоруссию себе», — подчеркнул политолог.