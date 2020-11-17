Деньги на «вмешательство»: ЕС намерен выделить €24 млн на поддержку активистов в Белоруссии

Европейский союз намерен профинансировать организации гражданского общества и активистов в Белоруссии, включая участников массовых протестов. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомился RT. Новый долгосрочный проект, на который планируется выделить €24 млн, предполагает также помощь «независимым» СМИ и блогерам, студентам и молодым специалистам. В ЕК открыто называют подобные мероприятия «вмешательством», которое будет «эффективным» при непосредственной поддержке местных демократических инициатив. По мнению политологов, ЕС принимает меры, чтобы не допустить угасания народных волнений в Белоруссии.

Евросоюз планирует выделить €24 млн в рамках программы мероприятий «EU4Belarus: Солидарность с народом Белоруссии» в ответ на произошедшие в республике события. Об этом говорится в приложении к решению Еврокомиссии о введении специальных мер в поддержку Белоруссии в 2020 году.

Как сообщается в документе, с которым ознакомился RT, на фоне ослабления экономики после президентских выборов по всей стране началась «беспрецедентная, длительная гражданская и политическая мобилизация».

«С начала 2020 года Белоруссия сталкивается с постоянно усиливающимся политическим кризисом и ослаблением экономики, обусловленными такими внешними потрясениями, как приостановка поставок нефти из России, пандемия COVID-19, а также сфальсифицированные президентские выборы, результаты которых ЕС не признаёт», — отмечают в Еврокомиссии.

По словам европейских специалистов, ЕС уже отреагировал на ситуацию в Белоруссии, оказав «немедленную поддержку жертвам угнетения, независимым СМИ и цифровым изданиям». Однако протесты трансформировались в более широкое народное выступление. В связи с этим Брюссель намерен запустить долгосрочный проект, рассчитанный на пять лет. Денежные средства будут реализованы через гранты.

«Хотя это помогло закрыть краткосрочные неотложные потребности, а продолжающиеся протесты постепенно перерастают в долгосрочное децентрализованное массовое движение с требованием перемен в Белоруссии, данная программа подразумевает долгосрочную поддержку со стороны ЕС в ключевых областях, давая решительный сигнал о постоянной и устойчивой поддержке народа Белоруссии и солидарности с ним», — уточняется в документе.

В Еврокомиссии прямо заявляют о возможном финансировании граждан Белоруссии для продолжения их работы на протестах.

«Финансовая поддержка граждан и местных организаций гражданского общества, общественных групп и правозащитников, направленная на продолжение их работы в рамках протестных движений и/или продолжение оказания помощи и услуг их целевой аудитории» — так обозначено одно из предполагаемых мероприятий.

Помимо этого, планируется оказать юридическую, психологическую и медицинскую помощь «жертвам репрессий» и лицам, вынужденным покинуть страну, а также работать над инициативами относительно современного образования, «не подверженного влиянию пропаганды».

Евросоюз поддержит «независимые» СМИ, журналистов и блогеров, работающих в Минске и регионах, чтобы они продолжили освещать и анализировать события.

Ещё одной задачей проекта обозначено сотрудничество с молодёжью. Предлагается расширить гражданам Белоруссии доступ к стипендиям на обучение в европейских вузах и разработать «схему мобильности», в особенности для молодых специалистов, «пострадавших из-за своих демократических убеждений». ЕС также рассчитывает оказать поддержку малому и среднему бизнесу и улучшить здравоохранение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В документе ЕК подчёркивается, что развитию гражданского общества в Белоруссии препятствуют «неблагоприятная обстановка» и неуклонное введение «репрессивных» мер. По мнению европейских специалистов, в Белоруссии также якобы ограничена свобода слова, а журналистам не гарантирована безопасность и возможность работать без вмешательства.

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В Евросоюзе считают, что новый проект даст возможность активистам развивать свой потенциал, совершенствовать инициативы и приобщить новичков к «сообществу, выступающему за демократию».

В документе подчёркивают, что белорусскому гражданскому обществу и СМИ необходима помощь, чтобы они смогли вовлекать всё больше жителей. Эти организации должны поощрять формирование активной гражданской позиции и благотворительную деятельность, «стимулируя поддержку авторитетных проводников перемен» среди населения, заявляют в ЕК.

Разработчики проекта убеждены, что благодаря содействию Европы жители Белоруссии получат расширенное пространство для политического участия и доступ к «надёжному и сбалансированному» медиаконтенту.

«Конечным выгодоприобретателем является белорусский народ, стремящийся воплотить свои демократические чаяния и защитить свои основополагающие права», — говорится в документе.

Примечательно, что в Брюсселе открыто называют данные мероприятия «вмешательством», которое окажется «наиболее эффективным», если сосредоточить усилия на прямой поддержке местных демократических инициатив, молодёжи, преподавателей, предпринимателей и на помощи, связанной с COVID-19.

В ЕК также оценили возможные риски в процессе осуществления проекта. Так, из-за ограничительных мер белорусских властей, например отключения интернета, взаимодействие с соответствующими группами гражданского общества может быть затруднено. В этом случае предлагается поддержать «альтернативные цифровые средства». Также есть опасения, что правительство якобы примет меры против получателей европейских грантов или сократит иностранное финансирование организаций гражданского общества. При таком сценарии ЕС задействует неких «заслуживающих доверия» партнёров и перераспределит гранты среди уже существующих организаций гражданского общества.

Европейская комиссия

Reuters

© Yves Herman

«Ведут по пути к госперевороту»

Запад прилагает все усилия, чтобы не дать угаснуть протестному движению в Белоруссии, считает политолог Владислав Ганжара. По его мнению, Евросоюз не устраивает тот факт, что волнения в республике постепенно сходят на нет. Именно поэтому Брюссель сейчас предпринимает новые попытки вмешаться во внутренние дела и дестабилизировать обстановку в стране.

«События в Белоруссии, безусловно, имели под собой определённую внутреннюю почву, однако они связаны и с желанием коллективного Запада повести белорусов по пути Украины, по пути «цветных революций» и госпереворота. До сих пор этого сделать не удалось», — пояснил Ганжара в беседе с RT.

Политолог убеждён, что западные страны нацелены создать «антироссийские проекты», подобные Украине, вокруг границ РФ. Для этого как раз необходимо оставить Россию без её главного партнёра на постсоветском пространстве, члена Союзного государства — Белоруссии.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, в свою очередь, заметил, что Евросоюз уже на протяжении многих лет финансирует различные организации гражданского общества и так называемые независимые СМИ в Белоруссии.

«Грантовое финансирование шло из Европейского университета, который находится на территории Литвы, на территории Польши ряд фондов также поддерживали белорусских журналистов и оппозиционеров. Брюссель показывает — ходите дальше, мы вам за это дадим денег. Становится ясно, что уже сейчас есть костяк сил, на который нужно выделять средства, и притом немалые. Он будет и дальше бороться с Лукашенко за право власти на территории Белоруссии. Важно учитывать, что ЕС не признаёт действующего президента легитимным. Это сильный моральный аспект», — сказал эксперт.

Бредихин предположил, что одним из получателей гранта или распределителем средств может стать бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. По его словам, Европа целенаправленно и последовательно поддерживает её.

Напомним, что в сентябре Тихановская посетила заседание Европарламента и встретилась с главами МИД стран Евросоюза. После поездки представители оппозиции заявили, что экс-кандидат договорилась о пакете помощи для Белоруссии, который якобы предоставят после «демократических перемен».

А в октябре Тихановская сообщила, что иностранные фонды собрали более $7 млн для бастующих жителей республики.

Проверенный сценарий

Напомним, поводом для акции протестов в Белоруссии стали результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК республики, победу одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко — за него проголосовали 80,1% избирателей. Светлана Тихановская получила 10,1% поддержки.

Оппозиция заявила, что итоги голосования были якобы сфальсифицированы, и вывела своих сторонников на улицы. Демонстранты потребовали отставки президента. 25 октября Тихановская анонсировала начало «национальной забастовки», к которой должны были подключиться предприятия. Однако, по данным белорусских властей, производство в стране не остановилось и функционировало в штатном режиме.

Реакция Запада на происходящее не заставила долго ждать. В начале октября ЕС ввёл санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись 40 официальных лиц, которых обвинили в подмене результатов выборов и причастности «к жестокому подавлению мирных демонстраций». Позже о рестрикциях в отношении Минска объявили США и Канада.

6 ноября Евросоюз расширил санкционный список, добавив ещё 14 чиновников и самого президента Белоруссии.

Впрочем, как выразился глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель, Евросоюз не питает иллюзий относительно того, что санкции повлияют на нынешнюю власть.

«У нас нет особых иллюзий, что санкции приведут к изменениям ситуации в стране. Санкции — это не лучший инструмент, но это наша единственная возможность продемонстрировать неудовольствие происходящим», — добавил он.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готов экономическими мерами поддержать перемены в Белоруссии, как это было сделано для Украины.

«С 2014 года ЕС выделил €15 млрд для сопровождения стабилизации на Украине. Благодаря нашей поддержке Украина сегодня — гораздо более сильная страна… Мы могли бы это предложить и демократической Белоруссии», — сказала председатель ЕК.

Тем временем Лукашенко уверен, что Запад «ничего не может сделать с ним», потому что он на посту президента «не проворовался и предан народу».

Белорусский лидер также выразил желание «достучаться» до «зарубежных друзей республики», которые не совсем верно оценивают происходящее в Белоруссии и место его страны на мировой арене.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Nikolai Petrov/BelTA/Handout via REUTERS

Как считает Антон Бредихин, в Белоруссии не удалось разыграть классический «украинский сценарий», поэтому западным странам пришлось выстраивать иную стратегию. План действий будет более долгоиграющим и получит сильную поддержку со стороны внешнеполитических ведомств членов ЕС, спрогнозировал он.

Похожей точки зрения придерживается и Владислав Ганжара. При этом он полагает, что политический кризис в республике должен быть урегулирован мирным путём.