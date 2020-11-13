Лукашенко заявил, что Запад не может с ним ничего сделать

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, потому что он «не проворовался и предан народу».
Лукашенко заявил, что Запад не может с ним ничего сделать
  • Reuters

«Ничего они с Лукашенко сделать не смогут», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам, он в политике уже не первый год и «может, уже излишне задержался в ней».

При этом Лукашенко добавил, что опыта у него хватает.

«Можно делать с человеком в моей должности всё что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны», — заявил он. 

Также Лукашенко заявил, что он не допустит транзита власти и преемников главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить