Лукашенко заявил, что Запад не может с ним ничего сделать
- Reuters
«Ничего они с Лукашенко сделать не смогут», — цитирует РИА Новости Лукашенко.
По его словам, он в политике уже не первый год и «может, уже излишне задержался в ней».
При этом Лукашенко добавил, что опыта у него хватает.
«Можно делать с человеком в моей должности всё что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны», — заявил он.
Также Лукашенко заявил, что он не допустит транзита власти и преемников главы государства.