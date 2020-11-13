Лукашенко заявил, что Запад не может с ним ничего сделать

Белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, потому что он «не проворовался и предан народу».

«Ничего они с Лукашенко сделать не смогут», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам, он в политике уже не первый год и «может, уже излишне задержался в ней».

При этом Лукашенко добавил, что опыта у него хватает.

«Можно делать с человеком в моей должности всё что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны», — заявил он.

Также Лукашенко заявил, что он не допустит транзита власти и преемников главы государства.