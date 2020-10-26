Ситуация на заводах и митинг пенсионеров: что известно о «забастовке» в Белоруссии

Власти Белоруссии сообщили, что все предприятия страны работают в штатном режиме. Министр промышленности республики Пётр Пархомчик уточнил, что призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба. Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что с 26 октября Белоруссию ждут «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах». Как сообщили в концерне «Белнефтехим», группа численностью около 100 человек попыталась блокировать выход на смену рабочих завода «Гродно Азот». Кроме того, в Минске состоялась очередная протестная акция, в которой приняли участие пенсионеры и студенты.

Власти Белоруссии в понедельник, 26 октября, сообщили, что все предприятия страны работают в штатном режиме. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.

«По состоянию на 10:00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы», — написала она на своей странице в Facebook.

Данную информацию РИА Новости подтвердил помощник министра промышленности Белоруссии Чеслав Шульга.

Ранее некоторые местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о начале забастовок на ряде белорусских предприятий. В частности, утверждалось, что работа была приостановлена на Минском заводе колёсных тягачей, «Гродно Азот», «Белкоммунмаше» и других.

Напомним, накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на своём Telegram-канале заявила, что в стране с 26 октября «начнётся общенациональная забастовка». До этого, в середине октября, она заявила, что «предъявляет ультиматум» белорусским властям во главе с президентом республики Александром Лукашенко. Тихановская потребовала от Лукашенко до 26 октября «объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключённых». Она также заявила, что если до 25 октября данные требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

Представители Минского тракторного завода (МТЗ) сообщили РИА Новости, что «технологические процессы на предприятии не нарушены, цеха работают, продукция отгружается». Там добавили, что рабочие пришли на завод, во всех цехах в 7:00 началась утренняя смена.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что группа приблизительно из 100 человек попыталась блокировать выход на смену рабочих «Гродно Азот».

«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения», — уточнил он.

На самом заводе также подтвердили, что работа предприятия не нарушена. Вместе с тем в пресс-службе УВД Гродненской области подтвердили, что около «Гродно Азот» были задержаны несколько человек.

«На проходной собрались сотрудники предприятия и люди, которые не относятся к числу сотрудников «Гродно Азот». Было предложено собравшимся разойтись или проследовать на работу. Несколько человек задержаны, ведётся административный процесс в связи с участием в несанкционированном мероприятии», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) также подтвердили штатную работу, отметив, что на предприятии «обычный понедельник».

О стандартной работе сообщили также на Минском заводе колёсных тягачей, Минском автомобильном заводе (МАЗ), предприятии «Беларуськалий».

Министр промышленности страны Пётр Пархомчик сообщил, что призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба предприятиям республики. По его словам, продукция в понедельник производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю.

Он также пояснил, что руководители провели беседы с рабочими коллективами в преддверии вероятных беспорядков, а на самих предприятиях усилили пропускной режим.

«Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности», — цитирует его Sputnik Беларусь.

Протестный марш в Минске

Вместе с тем в Минске прошёл очередной протестный марш. В акции, как сообщает РИА Новости, приняли участие белорусские пенсионеры и студенты. Акция началась на площади Независимости, откуда демонстранты направилась в сторону площади Победы. Уточняется, что студенты приняли участие в забастовках возле своих вузов, после чего прошли по улицам города и присоединились к пенсионерам.

Пресс-секретарь Министерства образования страны Людмила Высоцкая сообщила, что учебный процесс в стране не был нарушен, практически все студенты присутствовали на занятиях. Она подчеркнула, что акции протеста среди учащихся носили точечный характер.

В свою очередь, представитель пресс-службы ГУВД Минского горисполкома сообщил, что в ходе демонстрации были задержаны несколько человек, не уточнив их точное количество.

«Есть задержанные в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций», — рассказал он.

Тем временем пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова сообщила, что за минувшие сутки по стране было зафиксировано 19 протестных акций. По её словам, правоохранительные органы отметили единичные факты радикальных действий: «Поджог автомобильных покрышек по улице Кальварийской и улице М. Богдановича в Минске, попытка и поджог киосков в Гомеле».

Кроме того, накануне начальник минской милиции Иван Кубраков сообщил, что участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на отделение Центрального РУВД.

«Протестующие напали на Центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила», — уточнил он.

Согласно данным МВД республики, в воскресенье в ходе протестных мероприятий в стране были задержаны более 500 человек.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 523 человека, из них в Минске — 160», — говорится в сообщении ведомства.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, после того как стали известны предварительные результаты прошедших в тот день в республике выборов президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко.