Спецтехника в центре города и применение водомётов: как прошли протесты в Минске

В Минске прошла несанкционированная акция протеста. Ещё до её начала в центр города были стянуты дополнительные силы органов правопорядка, в том числе спецтехника. В ходе митинга произошли столкновения протестующих с сотрудниками милиции, для разгона демонстрантов применялись водомёты. По данным ГУВД, задержаны несколько десятков человек. Среди них были и несколько российских журналистов, которых позже отпустили.

В Минске в воскресенье, 11 октября, прошла очередная несанкционированная акция протеста. В ходе митинга, как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, были задержаны несколько десятков протестующих.

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«Они доставлены в территориальные отделения милиции для разбирательств», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщила перед началом акции пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, городская милиция была переведена на усиленный режим несения службы. В белорусской столице также было ограничено движение личного и общественного транспорта. В ведомстве напомнили, что за участие и организацию несанкционированных мероприятий «предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность».

Как сообщало РИА Новости, к Дому офицеров были стянуты несколько единиц спецтехники. Кроме того, военнослужащие оградили забором стелу «Минск — город-герой», около которой собирались демонстранты.

В связи с протестными митингами Минский метрополитен сообщил о закрытии нескольких станций. Кроме того, в городе по распоряжению властей была снижена пропускная способность мобильного интернета. Об этом сообщил белорусский оператор А1.

Также стало известно, что в ходе акции сотрудники правоохранительных органов применили в отношении протестующих водомёты.

«В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водомёты и светошумовые гранаты», — подтвердила Наталья Ганусевич.

Кроме того, сотрудники полиции по громкоговорителю просили участников акции, собравшихся у стелы «Минск — город-герой», разойтись и соблюдать требования законодательства.

Помимо этого, сообщалось о нападении демонстрантов на мужчину, который, предположительно, является сотрудником правоохранительных органов. На кадрах видеоагентства Ruptly видно, как два участника акции повалили на землю мужчину в балаклаве с дубинкой и стали избивать.

В Минске протестующие напали, предположительно, на силовика

По информации корреспондента ТАСС, силовики вытеснили демонстрантов из центральных районов города, после чего те переместились в район станции метро «Пушкинская».

Для их разгона силовики вновь применили водомёты, сообщило агентство. Участники акции несколько раз вступали с милицией в стычки, закидывая силовиков различными предметами. В ответ ОМОН использовал дубинки.

После окончания протестной акции в городе была возобновлена работа интернета, также вновь открылись станции метрополитена.

Как сообщил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин, с начала протестных акций в августе в Минске к административной ответственности были привлечены около трёх тысяч человек.

«Из них две трети, как правило, — наказание в виде ареста, а остальные — более тысячи человек — это административные штрафы по статье 23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». — RT)», — рассказал он.

Задержания журналистов

В ходе воскресных протестов в Минске прошли задержания ряда местных и российских журналистов. В частности, Наталья Ганусевич сообщила, что несколько журналистов РФ были доставлены в районное управление внутренних дел с целью проверки документов.

В свою очередь, ТАСС сообщил, что в Минске были задержаны четверо журналистов агентства, трое корреспондентов агентства «БелаПАН», а также фотокорреспондент белорусской газеты «Новы час». Сотрудники ТАСС были отпущены после проверки документов.

В свою очередь, Белорусская ассоциация журналистов в своём Telegram-канале сообщила, что в ходе освещения протестных мероприятий были задержаны более 20 работников СМИ.

«На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно — четыре, в Витебске — четыре, в Могилёве — один», — заявили в ассоциации.

Отмечается, что среди задержанных есть представители белорусских и иностранных СМИ.

РИА Новости также сообщило, что силовики задержали корреспондента агентства Сергея Попова, работавшего в центре Минска. В момент задержания мужчина находился возле гостиницы «Планета», его отвезли в РУВД «Октябрьское», а спустя три часа отпустили. Позже стало известно, что Попов вновь был задержан в центре Минска, спустя час его также отпустили. Помимо этого, милиция отпустила фотокорреспондента Sputnik Беларусь Виктора Толочко, который тоже был задержан в Минске дважды за день.

Между тем ТАСС сообщает, что ряд журналистов некоторых негосударственных СМИ более шести часов находятся в Октябрьском РУВД Минска.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, после того как стали известны предварительные результаты прошедших в тот день в республике выборов президента. Граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на митинг, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией.

Акции протеста в стране продолжаются до сих пор, однако в большинстве случаев они проходили мирно.