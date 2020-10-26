«Навязать свою повестку»: к чему может привести реализация «народного ультиматума» белорусской оппозиции

Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки. Ранее она выдвинула властям Белоруссии так называемый «народный ультиматум» с требованием отставки главы государства. В противном случае оппозиция обещает волну забастовок, блокировки дорог и обвал розничной торговли в государственных магазинах. 25 октября противники действующего президента снова вышли на улицы ряда городов, включая Минск. Однако эксперты сомневаются, что анонсированные Тихановской забастовки достигнут внушительных масштабов, и отмечают, что такая тактика оппозиции ударит в первую очередь по рядовым гражданам.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала старт общенациональной забастовки с 26 октября. Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя воскресный «марш в честь Народного ультиматума» в Минске.

«Беларусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила. Мы готовы давать слово и отвечать за него», — подчеркнула Тихановская.

Напомним, 25 октября в Белоруссии прошли очередные протестные акции. Демонстранты явились к резиденции Александра Лукашенко в Минске, где произошли их столкновения с силовиками. Правоохранители подготовились ко встрече с оппозицией заранее, стянув к президентской резиденции спецтехнику — армейские грузовики, водомёты и заградительные автомобили «Рубеж».

Протестующие начали собираться на улицах белорусской столицы ещё днём. В 14 часов они вышли с площади Свободы в направлении стелы «Минск — город-герой», откуда стихийно проследовали в центр белорусской столицы.

В преддверии протестных акций городские власти закрыли несколько станций метрополитена, о чём сообщила администрация минской «подземки» в официальном Telegram-канале. Впоследствии движение было восстановлено.

Кроме того, в столице была снижена пропускная способность мобильного интернета. Об этом сообщил на своей странице в Twitter белорусский оператор связи А1, сославшись на распоряжение властей.

Протесты в Белоруссии

Reuters

«Выполнение данного требования ведёт к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорилось в сообщении.

Позднее оператор проинформировал, что связь была восстановлена к 18:40.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала комментировать данные о пострадавших и задержанных во время разгона митингов.

«Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру. Говорить о том, есть ли пострадавшие, сколько (их), сколько человек задержано, преждевременно. Эти данные будут к утру», — приводят её слова РИА Новости.

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При этом, как сообщили впоследствии в ГУВД Минского горисполкома, силовики применили спецсредства на улице Орловская (на этой улице расположено РУВД, также она ведёт к Дворцу независимости. — RT) для «пресечения противоправных действий протестующих».

Сотрудники правоохранительных органов также провели массовые задержания протестующих. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на очевидцев событий.

«Началась паника, люди услышали громкие взрывы и увидели яркие вспышки. В отдельных случаях гранаты взорвались прямо под ногами у протестующих, некоторые так и остались стоять в дыму. Остальные бросились врассыпную. Следом за этим начались массовые задержания, людей хватали и тащили в автобусы», — приводит агентство слова очевидца событий.

Ранее силовики применили слезоточивый газ против протестующих в Гродненской области, городе Лида, где 25 октября также состоялись акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное УВД.

Выборы в Белоруссии

Reuters

© Vasily Fedosenko

Ультиматум Минску

Напомним, ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум официальному Минску, который истекает в 23:59 25 октября.

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум», — написала она в своём Telegram-канале.

Оппозиция требует, чтобы Александр Лукашенко объявил о своей отставке, насилие на улицах было прекращено, а политзаключённые освобождены.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», — подчеркнула Тихановская.

Светлана Тихановская

Reuters

© Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Для координации протестующих оппозиция даже создала специальный ресурс под названием «Центр помощи бастующим». По состоянию на 25 октября на нём сообщалось о примерно 5 тыс. заявок от рабочих, готовых принять участие в забастовке. Всего к акции намерены присоединиться более 325 белорусских предприятий.

Также действует «Фонд белорусской солидарности», собирающий пожертвования для поддержки протестующих. Как сообщается на сайте, средства собирают «белорусские диаспоры» по всему миру.

Напомним, протесты охватили Белоруссию после президентских выборов, прошедших 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его главным соперником стала Светлана Тихановская, супруга оказавшегося незадолго до выборов в СИЗО блогера Сергея Тихановского. По официальным данным, её поддержали 10,1% белорусов.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и обвинила власть в фальсификации результатов голосования. В стране начались протесты, участники которых требовали провести перевыборы. Оппозиция получила поддержку из-за рубежа: Европейский союз отказался признавать Лукашенко в качестве легитимного президента Белоруссии. Через несколько дней после выборов Светлана Тихановская покинула республику, сейчас она находится на территории ЕС.

25 октября Тихановская сообщила, что Евросоюз готов оказать Белоруссии поддержку на «миллиарды долларов» в случае отставки Лукашенко.

«Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идёт о миллиардах долларов», — заявила она.

«Нет рычагов давления»

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что белорусская оппозиция добьётся уступок от власти. В то же время, по их мнению, в том случае, если ультиматум будет выполнен в полном объёме, это может ударить по экономике страны и, в частности, по уровню жизни населения.

«Оппозиция считает такие меры рычагом давления на действующую власть. Сложно сказать, как такие угрозы воспринимаются белорусским обществом, поскольку население сейчас расколото. Есть белорусы, которые опасаются за своё будущее, а также те, кто настроен радикально. Правда, вряд ли забастовки охватят подавляющее большинство белорусских предприятий», — отметил в комментарии RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис.

Похожей точки зрения придерживается замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Александр Лукашенко

Reuters

© Nikolai Petrov/BelTA/Handout

Говоря об угрозах паралича белорусской экономики, эксперт пояснил, что это является обычной тактикой давления на власти.

«Но остановка нескольких компаний не повлияет на жизнь республики, это возможно только в случае остановки таких заводов, как «Беларуськалий» или нефтеперерабатывающих предприятий. Некоторые заводы могут начать забастовку, но вряд ли в стране начнётся вакханалия. В Белоруссии многие осознают, что если Лукашенко покинет свой пост, жизнь станет тяжелее, и эти люди надеются в будущем увидеть благополучное государство, поэтому не обращают внимания на подобные угрозы», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По его мнению, «Тихановскую нельзя назвать народным лидером».

«Если изначально какая-то часть протестующих выходила с социально-экономическими требованиями, то потом оппозиция решила воспользоваться моментом, овладеть протестами и навязать массам свою повестку», — отметил Суздальцев в беседе с RT.

По мнению политолога Александра Асафова, те требования, которые выдвигает Светлана Тихановская, в действительности преследуют интересы стран Запада, а вовсе не белорусского народа.