Милиция применила спецсредства: как проходит акция протеста в Минске

В Минске в воскресенье, 25 октября, проходит очередная несанкционированная акция протеста оппозиции. Её участники собрались в районе площади Свободы, прошли по центральным улицам города и направились к резиденции президента Александра Лукашенко. После того как путь демонстрантам преградили сотрудники силовых структур, они продолжили шествие в обратном направлении. МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в ходе акции. Кроме того, силовики применили светошумовые гранаты для пресечения противоправных действий.

Reuters