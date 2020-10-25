Милиция применила спецсредства: как проходит акция протеста в Минске

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Наталия Сергиевская
В Минске в воскресенье, 25 октября, проходит очередная несанкционированная акция протеста оппозиции. Её участники собрались в районе площади Свободы, прошли по центральным улицам города и направились к резиденции президента Александра Лукашенко. После того как путь демонстрантам преградили сотрудники силовых структур, они продолжили шествие в обратном направлении. МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в ходе акции. Кроме того, силовики применили светошумовые гранаты для пресечения противоправных действий.
Милиция применила спецсредства: как проходит акция протеста в Минске
  • Reuters
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  • 25 октября 2020

    Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова уточнила, что милиция провела задержания участников акции протеста, которые «выкрикивали лозунги, использовали незарегистрированную символику», а также агрессивно вели себя в отношении представителей правоохранительных органов.

  • Белорусские правозащитники сообщили, что в ходе воскресных протестов в стране были задержаны около 110 человек, передаёт РИА Новости.

    Официального подтверждения данной информации не поступало.

  • Все станции Минского метрополитена возобновили работу в штатном режиме.

  • Двое задержанных в Минске журналистов отпущены, на них составлены протоколы, сообщает РИА Новости.

    Имена представителей СМИ агентство не приводит.

  • Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что точные данные о пострадавших в ходе воскресной акции протеста поступят в ведомство утром 26 октября.

    «Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру. Говорить о том, есть ли пострадавшие, сколько (их. — RT), сколько человек задержано, преждевременно», — отметила она.

    • Reuters

  • Напомним, в середине октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «предъявляет ультиматум» белорусским властям во главе с президентом республики Александром Лукашенко.

    Она потребовала от Лукашенко до 26 октября «объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключённых». 

    Тихановская заявила, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом». По её словам, в этом случае 26 октября «начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

  • Белорусская ассоциация журналистов днём объявила о задержании в ходе акции фотокорреспондента «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и журналиста издания «Новы час» Дмитрия Дмитриева. 

    Освобождены ли на данный момент представители СМИ, пока неизвестно.

  • Одна из колонн участников акции протеста в Минске, встретив заслон силовиков на перекрёстке улиц Сурганова и Якуба Колоса в центре города, развернулась и проследовала в обратном направлении к площади Бангалор, сообщает ТАСС.

  • Как сообщил представитель МВД Белоруссии РИА Новости, некоторые протестующие в Минске пытались нападать на силовиков.

    Чтобы этого не допустить, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства.

    • Акция протеста в Минске — видео

  • Днём также стало известно, что силовики провели задержания в ходе акции оппозиции в белорусском городе Лида.

    Согласно данным пресс-службы УВД Гродненской области, в рамках «административного процесса задержаны несколько десятков человек». Там также подтвердили применение силовиками слезоточивого газа в отношении протестующих.

    «Сотрудниками применялось спецсредство — слезоточивый газ. Пострадавших нет», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

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