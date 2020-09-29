«Будем отвечать и далее, но не инициировать»: Белоруссия приняла ограничительные меры против Литвы, Латвии и Эстонии
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Белоруссия приняла ответные меры на санкции, введённые властями Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«C сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — цитирует его БЕЛТА.
Глаз отметил, что в санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии внесены примерно по 100 чиновников из каждой страны, которым запрещён въезд в Белоруссию.
В конце августа прибалтийские республики ввели санкции против Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных политиков страны. Вскоре Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список.
29 сентября стало известно, что санкции против Лукашенко и ряда представителей президентской администрации и белорусских силовых ведомств ввели Великобритания и Канада.
Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей.
После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста, которые на ранних этапах сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.
На фоне этих событий ряд западных государств заняли жёсткую позицию по отношению к белорусскому руководству. В ЕС анонсировали санкции против Минска, однако главы МИД европейских государств не смогли согласовать эти рестрикции из-за отсутствия единого мнения. Вместе с тем Евросоюз отказывается признавать Лукашенко легитимным главой государства.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько высказываний о ситуации в Белоруссии. Французский лидер 27 сентября заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно отказаться от своего поста.
«Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал тогда Макрон.
Отметим, что белорусские СМИ опубликовали ответ Лукашенко на слова Макрона. Лидер Белоруссии указал, что, следуя «собственной логике», Макрон должен был сам уйти в отставку ещё в 2018 году, когда на улицах Парижа начались масштабные акции «жёлтых жилетов».
Несколько дней спустя Макрон рассказал, что ЕС в ситуации с Белоруссией намерен проводить политику давления на Минск и вести диалог с Россией. По его словам, ЕС стремится подтолкнуть Минск к согласию на посредничество ОБСЕ.
«Мы говорили об этом с президентом России Владимиром Путиным. Теперь наша цель заключается в том, чтобы такое посредничество состоялось в ближайшие дни или недели», — цитирует ТАСС главу государства.
Макрон полагает, что Белоруссия «нуждается в таком процессе, который обеспечил бы мирный переход власти».
Как отметил французский лидер, это позволило бы обеспечить освобождение тех, кто находится в тюрьме «за свою политическую деятельность», провести «свободные выборы под международным наблюдением».
«С этой целью мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций, а с другой — вести диалог с Россией», — подчеркнул Макрон. По мнению французского лидера, на данном этапе не получится добиться результатов «без участия президента Путина».
По мнению Путина, на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, но её отношения с Россией не подвержены конъюнктуре.
«С учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — сказал Путин в видеообращении к участникам форума регионов двух стран.
Он отметил, что у государств есть прочный фундамент на основе общей истории, культурных, духовных и родственных связей. Отношения между двумя странами Путин назвал братскими.
По словам Путина, межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, построенных на принципах равноправия и учёта интересов друг друга».