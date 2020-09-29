«Будем отвечать и далее, но не инициировать»: Белоруссия приняла ограничительные меры против Литвы, Латвии и Эстонии

Белоруссия утвердила санкции в ответ на ограничения, введённые в отношении Минска властями Литвы, Латвии и Эстонии. В республике подчеркнули, что будут и дальше отвечать на подобные шаги со стороны других государств, однако инициировать санкции первой страна не намерена. Также ограничения против белорусского руководства вводят Великобритания и Канада. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС в связи с событиями в Белоруссии планирует проводить политику давления на Минск и вести диалог с Москвой. Российский лидер Владимир Путин указал, что Минск оказался в непростой ситуации в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Белоруссия приняла ответные меры на санкции, введённые властями Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«C сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — цитирует его БЕЛТА.

Глаз отметил, что в санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии внесены примерно по 100 чиновников из каждой страны, которым запрещён въезд в Белоруссию.

В конце августа прибалтийские республики ввели санкции против Лукашенко и ещё 29 высокопоставленных политиков страны. Вскоре Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список.

29 сентября стало известно, что санкции против Лукашенко и ряда представителей президентской администрации и белорусских силовых ведомств ввели Великобритания и Канада.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей.

После обнародования предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста, которые на ранних этапах сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками. Участники митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов.

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На фоне этих событий ряд западных государств заняли жёсткую позицию по отношению к белорусскому руководству. В ЕС анонсировали санкции против Минска, однако главы МИД европейских государств не смогли согласовать эти рестрикции из-за отсутствия единого мнения. Вместе с тем Евросоюз отказывается признавать Лукашенко легитимным главой государства.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько высказываний о ситуации в Белоруссии. Французский лидер 27 сентября заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно отказаться от своего поста.

«Происходящее в Белоруссии — это кризис власти, причём власти авторитарной, которая никак не может принять логику демократии и держится на месте силой. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал тогда Макрон.

Отметим, что белорусские СМИ опубликовали ответ Лукашенко на слова Макрона. Лидер Белоруссии указал, что, следуя «собственной логике», Макрон должен был сам уйти в отставку ещё в 2018 году, когда на улицах Парижа начались масштабные акции «жёлтых жилетов».

Несколько дней спустя Макрон рассказал, что ЕС в ситуации с Белоруссией намерен проводить политику давления на Минск и вести диалог с Россией. По его словам, ЕС стремится подтолкнуть Минск к согласию на посредничество ОБСЕ.

«Мы говорили об этом с президентом России Владимиром Путиным. Теперь наша цель заключается в том, чтобы такое посредничество состоялось в ближайшие дни или недели», — цитирует ТАСС главу государства.

Макрон полагает, что Белоруссия «нуждается в таком процессе, который обеспечил бы мирный переход власти».

Как отметил французский лидер, это позволило бы обеспечить освобождение тех, кто находится в тюрьме «за свою политическую деятельность», провести «свободные выборы под международным наблюдением».

«С этой целью мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций, а с другой — вести диалог с Россией», — подчеркнул Макрон. По мнению французского лидера, на данном этапе не получится добиться результатов «без участия президента Путина».

По мнению Путина, на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, но её отношения с Россией не подвержены конъюнктуре.

«С учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — сказал Путин в видеообращении к участникам форума регионов двух стран.

Он отметил, что у государств есть прочный фундамент на основе общей истории, культурных, духовных и родственных связей. Отношения между двумя странами Путин назвал братскими.

По словам Путина, межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, построенных на принципах равноправия и учёта интересов друг друга».