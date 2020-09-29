Белоруссия приняла ответные меры на санкции стран Балтии

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Белоруссия приняла ответные меры на санкции, введённые властями Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Белоруссия приняла ответные меры на санкции стран Балтии
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«Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — цитирует его БЕЛТА.

Глаз отметил, что в санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии внесены примерно по 100 чиновников из каждой страны, которым запрещён въезд в Белоруссию.

25 сентября Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки по Белоруссии.

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