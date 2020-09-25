Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки по Белоруссии

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МИД Эстонии обнародовал расширенный санкционный список по Белоруссии. Как сообщает ТАСС, в него включены ещё 98 должностных лиц.
Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки по Белоруссии
  • Reuters

Как отмечается, МИД Латвии также обнародовал расширенный санкционный список по Белоруссии. В него включено 101 должностное лицо.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио заявил, что страны Балтии подготовили новый санкционный список в отношении Белоруссии.

Также бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых необходимо применить санкции.

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