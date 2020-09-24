МИД Латвии сообщил о новом санкционном списке по Белоруссии

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Латвийскому радио заявил, что страны Балтии подготовили новый санкционный список в отношении Белоруссии, в который входят порядка 100 должностных лиц.

По словам Ринкевича, латвийская сторона достигла договорённостей с Литвой и Эстонией по санкциям 23 сентября.

«В этот список включены около 100 лиц, которые связаны с насилием в Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что список будет оглашён в ближайшие дни.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых необходимо применить санкции.