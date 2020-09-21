Тихановская предложила Европарламенту список лиц для санкций
- globallookpress.com
Об этом она сообщила на слушаниях, которые проходят в комитете по иностранным делам Европейского парламента.
«Я подготовила список людей, которые участвовали в жестоком подавлении (протестов). Санкции к ним могут быть применены в соответствии с европейским актом Магнитского», — приводит ТАСС слова Тихановской.
В ходе слушаний она не назвала фамилии тех, кто оказался в списке.
Также Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не будут ослабевать, они могут продолжаться годы при необходимости.