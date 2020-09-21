Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии могут продолжаться годы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не будут ослабевать, они могут продолжаться годы при необходимости.

Об этом она заявила на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

По её словам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что «протесты будут постепенно ослабевать».

«Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы», — приводит ТАСС слова Тихановской.

По её словам, «Лукашенко не хочет говорить с белорусами, он не хочет диалога».

Ранее Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии. Также она прокомментировала отсутствие контактов с официальными представителями России.