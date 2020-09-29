СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

Короткая ссылка
Соединённые Штаты стремятся столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства в Белоруссии, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии
  • РИА Новости

«По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — приводит его слова РИА Новости.

Нарышкин отметил, что до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей, а также использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны и крестные ходы, для «оппозиционной политической пропаганды среди верующих».

Ранее митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин в беседе с RT прокомментировал попытки поднять тему автокефалии в республике. По его словам, данная тема навязывается извне, но потребности в этом нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить