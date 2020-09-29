СВР: США стремятся столкнуть православных и католиков в Белоруссии

Соединённые Штаты стремятся столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства в Белоруссии, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — приводит его слова РИА Новости.

Нарышкин отметил, что до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей, а также использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны и крестные ходы, для «оппозиционной политической пропаганды среди верующих».

Ранее митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин в беседе с RT прокомментировал попытки поднять тему автокефалии в республике. По его словам, данная тема навязывается извне, но потребности в этом нет.