Глава БПЦ отметил навязывание темы автокефалии извне

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин прокомментировал попытки поднять тему автокефалии в республике. По его словам, данная тема навязывается извне, но потребности в этом нет.

«Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности, и, в общем-то, история предыдущего столетия показывает, что когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые так или иначе не совсем хорошо себя проявили здесь, на родине, и, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время», — сказал священнослужитель в беседе с RT.

Данная тема вспоминается и людьми светскими, которые хотят продвинуть вперёд свои идеи и пожелания, добавил священнослужитель.

Он отметил, что в связи с этим важно сохранять бдительность и «избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате».

Митрополит также призвал к пошаговому выходу из сложившейся в республике ситуации. Говоря об отношениях России, Украины и Белоруссии, он отметил, что «наши народы очень близки», а «разделение больше произошло на политической почве».

«Причём оно было смоделировано извне. Другое дело, что нам не хватило такой мудрости наших предыдущих поколений, чтобы этому разделению противостоять», — отметил митрополит.

Он напомнил о пророчестве о том, что «всё равно три братских народа потом будут вместе».