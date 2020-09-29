Макрон рассказал о политике давления на Минск и диалоге с Москвой

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ЕС в ситуации с Белоруссией намерен проводить политику давления на Минск, с одной стороны, и вести диалог с Россией — с другой. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на встрече со студентами Вильнюсского университета.
Макрон рассказал о политике давления на Минск и диалоге с Москвой
  • Reuters

По его словам, ЕС стремится подтолкнуть Минск к согласию на посредничество ОБСЕ.

«Мы говорили об этом с президентом России Владимиром Путиным. Теперь наша цель заключается в том, чтобы такое посредничество состоялось в ближайшие дни или недели», — цитирует ТАСС главу государства.

По его мнению, Белоруссия «нуждается в таком процессе, который бы обеспечил мирный переход власти».

Как отметил Макрон, это позволило бы обеспечить освобождение из тюрем тех, кто находится там «за свою политическую деятельность», провести «свободные выборы под международным наблюдением».

«С этой целью мы, с одной стороны, намерены проводить политику давления на Минск с помощью санкций. А с другой — вести диалог с Россией», — подчеркнул Макрон.

Он заявил, что на данном этапе не получится добиться результатов «без участия президента Путина».

27 сентября Макрон заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно отказаться от своего поста.

Комментируя эти слова, Лукашенко заявил, что Макрон, следуя своей логике, «должен был бы уйти в отставку ещё два года назад», когда во Франции начинались протесты «жёлтых жилетов».

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