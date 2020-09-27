Макрон заявил, что Лукашенко следует отказаться от поста президента

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо добровольно отказаться от своего поста. Об этом французский лидер заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Макрон заявил, что Лукашенко следует отказаться от поста президента
  • Reuters

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал президент Франции.

Макрон также отметил, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах.

Он подчеркнул, что особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.

Ранее Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии.

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