Макрон заявил, что Лукашенко следует отказаться от поста президента
- Reuters
«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал президент Франции.
Макрон также отметил, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах.
Он подчеркнул, что особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.
Ранее Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии.